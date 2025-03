Camilo se suma al cartel internacional del Costa Feira de Sanxenxo junto a Leiva y Manuel Carrasco

El Festival Costa Feira 2025 de Sanxenxo ya se va perfilando y la última confirmación es la del cantante colombiano Camilo, que ofrecerá su concierto el próximo 19 de agosto y para el que mañana, a partir de las doce del mediodía se pondrán las entradas a la venta.

Esta es la tercera confirmación de grandes artistas en este festiva, toda vez que ya se han confirmado las actuaciones de Leiva (2 de agosto) y de Manuel Carrasco (9 de agosto).

El cantante colombiano, con un look en el que destaca su bigote, conocido como daliniano, en referencia al destacado artista que lo internacionalizó, pisará con sus pies descalzos, otra de sus características, el escenario que se habilitará este verano en el polígono de Nantes y que promete atraer a miles de fans.

“Mis canciones están llenas de amor y buena vibra”, dijo el artista en la red social Instagram y sus seguidores tendrán la oportunidad de escuchar en directo la interpretación de temas como “Tutú”, con más de 613 millones de reproducciones en Spotify, “Vida de rico” (592 millones), “Favorito” (500), “La mitad” (443) o “Bebé” (428).

Una de sus particularidades es que siempre da sus conciertos descalzo y eso tiene su explicación. El mismo artista confiesa en la misma red social que “prefiero estar descalzo cuando canto porque así me siento libre”.

El Festival Costa Feira promete nuevas sorpresas y en las próximas semanas anunciará más actuaciones y conciertos de primer nivel para un evento ya consolidado en el verano no solo de Sanxenxo y de O Salnés, si no de toda Galicia.