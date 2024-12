La campaña de la vieira arranca en Arousa con dos planes y malas expectativas de cantidad de recurso

La campaña de la vieira arranca hoy en la Ría de Arousa con dos planes de explotación, pues la Cofradía de Rianxo ha decidido hacer la suya propia al margen de Cambados. Entre ambas suman unas 70 embarcaciones inscritas, pero no todas estarán en el arranque de una extracción que no ofrece buenas expectativas en cuanto a cantidad de recurso. Los muestreos cambadeses arrojan hasta un 70% menos con respecto a los de anteriores. El tope establecido de inicio es de 35 kilos por tripulante.



El patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez, explicó que los muestreos realizados por el biólogo esta semana y la anterior “corroboran as sospeitas” mostradas por la flota de la volandeira de que había poca vieira. Según los resultados, en algunas zonas se ha visto entre un 60 y un 70% menos y en alguna otra “incluso unha porcentaxe máis alta de redución con respecto aos muestreos realizados en anos anteriores”, añadió. Pérez reconoció que les “chama a atención porque eu mesmo non recordo un inicio de campaña tan pesimista”.



En el caso de su plan hay unas 50 embarcaciones anotadas, la mayoría (40) de Cambados y tres o cuatro de Rianxo. Con todo el patrón mayor prevé que hoy salga la mitad, como mucho, ya que parte de la flota seguirá en el bou de vara porque “aínda que a maioría non están facendo os topes, co prezo que está alcanzando a volandeira resúltalles máis rendible seguir e máis coas expectativas que hai na vieira que, ademais, non posibilita obter algún beneficio máis con especies acompañantes”, añadió.

Solo con Porto

Con todo, la flota irá viendo cómo se desarrolla la campaña y en el caso del Pósito rianxeiro hay inscritos sobre una veintena de barcos que, en esta ocasión, descargarán en su lonja y no en la cambadesa, como venían haciendo en los últimos años.



La institución ha alcanzado un acuerdo comercial con la empresa Artesa, que el año pasado compraba en la lonja cambadesa. Pérez explica que estaban dispuestos a seguir con esta relación empresarial entablada el año pasado por primera vez y que supuso vender un 30% de su producción a una empresa externa pues, cabe recordar, que este pósito cuenta desde hace años con la sociedad Porto de Cambados que eviscera y comercializa este recurso que precisa de ese proceso obligado por ley de retirada del hepatopáncreas y los tejidos blancos para evitar riesgos de toxicidad por ASP.



Pérez detalló que las negociaciones no prosperaron porque les propuso la venta de un porcentaje que les pareció alto, pues fue en un momento “non que non sabiamos o estado do recurso e nos parecía precipitado. Non podiamos comprometernos en cantidades porque, en todo caso, primeiro está a nosa planta”, añadió, recordando que tienen una capacidad de procesado diario de unos 3.000 kilos, en función del tamaño, y que si la población de recurso responde, es a lo que aspiran. Y es que la vieira es un producto preciado en las mesas navideñas y tiene gran salida en estas fechas.



Además, querían garantías de que el acuerdo se extendería durante toda la campaña, la cual llega siempre llega, por lo menos, hasta marzo del año siguiente. Y es que en la anterior ocasión, “en xaneiro xa non tiña interese porque a vieira era pequena e tuvimos que asumir esa parte nós”.

Tope inicial

La Consellería do Mar emitió el pasado viernes la resolución de inicio de la campaña estableciendo un tope de 35 kilos por tripulante de cada embarcación, que puede llevar hasta tres. Según el patrón cambadés, es una cuota establecida siguiendo los históricos y teniendo en cuenta la convivencia de dos planes en la Ría de Arousa. De hecho, son como diez kilos menos con respecto a la anterior, pero según Pérez es inicial y “existe o compromiso de modificar a resolución se hai posibilidade de incrementala”. Y es que como dice el cambadés, a pesar de las malas expectativas y aunque ciertamente los muestreos no suelen equivocarse, “sempre dicimos que no mar dous máis dous non son catro”.



Lo que sí ha subido es la retribución de los marineros, en 25 céntimos, así que en esta campaña recibirán 6,25 euros por kilo. Ya el año pasado se había subido hasta los seis euros, viniendo de 5,5 por kilo .