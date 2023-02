La campaña de la vieira de Cambados prosigue para alcanzar un stock de unas 200.000 unidades

La campaña de la vieira prosigue para generar un stock en congelado que permita a Porto de Cambados atender a sus clientes durante el resto del año. Si las ventas marchan como el año pasado, calcula que precisarán de entre 200.000 y 250.000 unidades. Por el momento no han llegado ni a la mitad y la finalización de la extracción está en manos de la naturaleza, pero esperan que la toxina y el desove les permita seguir trabajando por lo menos hasta mediados de marzo.



Desde que se inició la segunda etapa de la campaña 2022/23, el pasado 16 de enero, la flota de Cambados ha capturado algo más de 19 toneladas de producto. Ha ido más lenta de lo habitual en algunos días pasados y no se alcanzó el tope diario de 1.800 kilos por la zona de trabajo elegida, donde había cantidad de recurso grande, de tamaño extra, pero también más rocas y aparejos que dificultaban la pesca.

Alta cocina

No obstante, en esta semana ya se ha regresado a este tope, según explica el gerente de la empresa evisceradora y comercializadora de la Cofradía de Cambados, Javier Milleiro, quien a pesar de que concentra esta fase en hacer un stock congelado, sigue recibiendo pedidos en fresco para la hostelería y distribuidores que tienen clientes de diferente tipología. De hecho, acaban de salir tres solicitudes que suman más de 600 unidades y también tienen demanda de chefs para los que “esa vieira extra é interesante porque está moi gorda” y resulta ideal para elaboraciones de alta cocina; algunos la congelan por sus propios medios. Cabe recordar que el proceso usado por Porto de Cambados es un sistema industrial que salvaguarda las cualidades del producto en primer lugar porque no lleva agua: Es un golpe de frío a entre -37 y -40 grados durante dos o tres horas, además ayuda que se cubre con su propia concha y va envasada individualmente



Respecto al almacenaje para el resto del año, el gerente indica que dependerá de la marcha de las ventas, pero si se repiten las del año pasado, precisarán de entre 200.000 y 250.000 unidades y “aguantariamos o resto do ano, quizáis ata poderiamos chegar a outubro”. No obstante, insiste en que esto se va midiendo en función de la demanda y además, el Pósito no quiere quedarse este año sin la fiesta de exaltación de unos de los mariscos más representativos de Cambados como ha sucedido en otras campañas por escasez de recurso. De hecho, ya tiene fecha, la habitual, del 14 al 16 de julio.



En esta última parte de la campaña, que la flota cambadesa inició el 16 de enero, se han extraído 19.890 kilos de recurso, pero desde el inicio, en octubre del año pasado, ya son casi 75 las toneladas con un volumen de negocio de 412.076 euros, pues cabe recordar que los vieireiros reciben un precio fijo desde hace unos años que está en 5,50 euros el kilo.