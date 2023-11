La campaña de la volandeira avanza en positivo, pero sin la abundancia de la anterior

Los fuertes temporales marcaron el inicio de la campaña de la volandeira en la ría de Arousa con la salida de una cantidad de barcos muy inferior a la autorizada y, en consecuencia, escasas capturas. No obstante, la flota pudo comprobar que las previsiones iniciales de abundancia –marcadas por los muestreos– no se iban a cumplir. Con todo, el patrón mayor, Alejandro Pérez, señala que no tiene relación con los episodios ocurridos debido a un aumento de la temperatura del agua ni a una mortandad atribuible a otros motivos: “Hai anos excepcionais nos que o desove é máis exitoso e vese que este non o é”, explica.



Lo cierto es que las dos últimas campañas lo fueron; se alcanzaron récords de capturas con 266.378 kilos en la de 2022-23, y 307.026 en la de 2021-2022. No obstante, Pérez insiste en que, de momento, la actual tampoco está siendo mala. Desde su inicio, el 2 de noviembre, se han extraído 19.657 kilos por un valor de 71.189 euros. El precio máximo alcanzado en la lonja cambadesa fue de 9,5 euros el kilo y la media pagada se sitúa en los 3,62 euros.



A diferencia del año pasado, a las embarcaciones les está costando unas horas más cubrir los topes, aunque también se debe tener en cuenta que en esta, es de 10 kilos más por tripulante (hasta 50).. En la jornada de ayer, salieron 40 barcos y se extrajeron unas cuatro toneladas y media.



Uno de los principales compradores es la propia empresa de la Cofradía, Porto de Cambados, que tiene entre sus productos estrella la volandeira en bandeja. De hecho, en los próximos días habrá una reunión entre su gerencia y la dirección del Pósito para preparar la campaña de la vieira de cara a la Navidad, pues tienen que organizar el trabajo en cuanto a las dos especies. Y es que, cabe recordar, que la firma se encarga del obligado eviscerado de la vieira para su venta. Según Pérez, mediante esta y otras reuniones se definirá cuándo se hacen las analíticas de ASP y cuándo se empieza, aunque se baraja el 4 o el 11 de diciembre.