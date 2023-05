El candidato del PP de A Illa fue condenado por maltrato a una expareja

Matías González Cañón, candidato del PP en A Illa, fue condenado por maltrato a una expareja en el año 2011.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, es del Juzgado de lo Penal número 4 de Pontevedra, de marzo de aquel año.

El ahora candidato fue condenado a pena de 25 jornadas de trabajos en favor de la comunidad, privación del derecho de tenencia y porte de armas por periodo de 9 meses y prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, también durante 9 meses.

Hechos probados

Los hechos considerados probados señalan que en la madrugada del 6 de febrero de aquel 2011, sobre las 5 de la mañana, el joven isleño y una mujer, que había sido su pareja sentimental hasta unos meses antes, se encontraban en una calle de A Illa. Entonces, "comezaron a rifar, e nun momento dado", el ahora candidato "golpeou na cara" a la joven.

Relato de la víctima y testigos

La víctima declaró que cuando llegaron a A Illa, el acusado "quería acompañala á súa casa". "Quería entrar en casa (...) comenzamos a discutir y me agarró por el brazo". Entonces, narra que "deulle dúas puñadas", según recoge la resolución judicial, "en el pómulo y el labio". Existen además testigos, vecinos que dormían en la zona en sus domicilios, "que aínda que non viron a agresión si viron" a la víctima "ou ouviron berros". Una de estas personas declaró que "escoitou un berro" y vio despues a la joven "no chan".

Otra testigo escuchó "barullo", a la mujer en el suelo "e que tiña un beizo hinchado". Otro testimonio señala que la joven decía "déixame ir", quejándose de dolor en el labio.



El juzgado tuvo también en cuenta un informe médico de la joven, "realizado as 22:20 horas do día da agresión do que se derivan lesións compatibles coa agresión referida, en concreto dor cervical e lumbar e unha mínima rotura dun dente, o que evidencia golpes na boca e un forcexo".

Los hechos considerados probados se encuadraron en un "delito de maltrato", pero se tuvieron en cuenta circunstancias como que "a relación de parella cesou e que os feitos non foron unha agresión grave, senón incluso con agresión(s) mutuas, entendo que debe rebaixarse un grado a pena".

Indemnización

La sentencia también establece responsabilidad civil, teniendo en cuenta los "tres días de curación" que necesitó la joven. La indemnización fue fijada en 89,75 euros, a lo que se hubo de añadir el coste de la "reparación da fractura dentaria". Las costas también se impusieron al condenado.

El PP provincial señala que desconocía la sentencia

Por el momento no fue posible recoger la valoración del candidato popular. Fuentes del PP provincial señalan a este Diario su "desconocimiento absoluto de esta sentencia".