O Cantiño vuelve a abrirse y el alcalde de A Illa promete pelea hasta lograr su reforma

El paseo de O Cantiño ha vuelto a abrirse. Se trata de un agujero pequeño, en el que cabe un pie, pero para el Concello es una nueva evidencia de que necesita algo más que reparaciones puntuales. Asegura estar harto de insistir en la remodelación integral que pide a gritos por seguridad y también por estética pues, ciertamente, su estética noventera y aspecto avejentado ya no casan con el espectacular paisaje isleño. De hecho, el alcalde, Luis Arosa, lamenta su contraste con otros espacios que se han esforzado por “actualizar aos tempos e mellorar”, como la Praza do Regueiro.



Desde 2007 hay sobre la mesa un ambicioso proyecto municipal para reformarlo y habilitar un parking subterráneo, pero los sucesivos gobiernos locales no han conseguido que Portos de Galicia lo ejecute. Arosa no quiere que este mandato sea uno más y promete pelea: “Non o vou deixar pasar. Como mínimo, teñen que recibirme e falamos. Actualizamos o noso proxecto –que seguro é preciso– ou que presenten eles outro, pero hai que darlle unha solución xa porque o paseo váisenos”, declaró ayer. Y lo hizo muy molesto, acusando a la anterior presidenta y a su sucesor de no responder a sus peticiones de una reunión: “Non sei se están esperando a que o leve o mar para sentarse cun alcalde da Illa”.

Reconoce que su propuesta es una obra cara, de unos siete millones de euros, pero defiende que el ente público “conta cun orzamento millonario do que non dispón o Concello” y además, “ben que lle cobra aos mariñeiros como se fora un porto de primeira, que non é”. Asimismo defiende que “é viable económicamente” y señala la recaudación que se obtendría con las plazas de aparcamiento.



Los desprendimientos de la estructura se producen por la acción del mar, que ha lavado la cimentación y, de hecho, a principios de año colapsó la parte donde está la pérgola. Portos fortaleció los cimientos y realizó otras actuaciones de urgencia para solucionarlo, pero el Concello insiste en que son parches para una estructura en estado muy deficiente y, de hecho, el alcalde señala el nuevo hueco aparecido estos días y augura que “irá a máis, porque o material irase desprendendo”.



Arosa considera que es una cuestión de “vontade política” e incluso habla de un agravio para los isleños. “Se Sanxenxo pode ter un parking subterráneo nós tamén e estou seguro de que se isto pasara aí ou en Vilanova, se foramos un concello doutra cores políticas, dende que se construiu, o paseo xa tería catro ou cinco capas de baldosas superpostas, de sucesivas reformas”, añadió.