La casa de Marcial Dorado en Lagartiño espera por una resolución de desalojo para salir a subasta

El Plan Nacional sobre Drogas confirma que la vivienda de Marcial Dorado en Lagartiño, en A Illa de Arousa, está a la espera de una resolución judicial de desalojo para poder salir a subasta.



La propiedad señalada consta ya inscrita a nombre del Estado, pero no fue incluida entre los lotes que irán al próximo concurso de venta pública de bienes, que tendrá lugar a finales de este mes de noviembre, al encontrarse actualmente ocupada. Las mismas fuentes señalan que está en curso un procedimiento judicial para intentar conseguir el desa­lojo y salida de los moradores, a fin de poder tomar posesión del domicilio. El procedimiento, abierto, no dispone por tanto todavía de resolución judicial firme al respecto, lo que es un paso obligado para poder sacar el bien a la venta en una futura subasta pública.

Parking de Vilagarcía

En cuanto a otro de los bienes ligados a Dorado pendientes de adjudicación o venta, como es el parking de la Praza de España en Vilagarcía, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas confirma que no fue incluido en ninguno de los lotes previstos para salir a concurso en la subasta de finales de mes.

No lo hizo porque “persiste el interés” del Ayuntamiento de Vilagarcía en su adquisición, si bien, por el momento no se ha formalizado su venta.

Subasta a finales de mes

El Plan Nacional sobre Drogas sacará a subasta en Madrid el 27 de noviembre unas cuarenta fincas, una casa y diez locales decomisados a Marcial Dorado por valor de 1,1 millones de euros. En este concurso no se incluyen ni la vivienda de Lagartiño ni el parking de Praza de España.



La subasta, que sacará bienes decomisados al narcotráfico y blanqueo en toda España por valor total de cuatro millones de euros, estará gestionada por la empresa pública Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa).