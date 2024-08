Castro advierte al PSOE de que “non van bloquear” la Mancomunidade por “una pataleta infantil”

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, considera que la decisión del PSOE de no asistir a las comisiones ejecutivas es una “pataleta infantil” por haber perdido el control de la entidad y un intento de “rebentar y “bloquear o seu funcionamento”, pero ya les advierte que será infructuoso: “Vai seguir adiante e vai desenvolver” los proyectos en marcha “da man do Pleno, onde hai una maioría absoluta artellada en torno ao PP e amparados polas moitas posibilidades que ofrecen os estatutos”, declaró.



El también alcalde de Ribadumia rechaza sus argumentos para no asistir a este órgano donde se consensúan las decisiones. “Non foi o PP quen modificou os equilibrios e as maiorías –de votación en este órgano– senón o Pleno que, soberanamente e por maioría, decidiu que o tempo do PSOE estaba finalizado” por su “absoluta incompetencia”, dijo en defensa, una vez más, de la mayoría que fueron capaces de articular con los independientes –hoy algunos de regreso al PP– para desalojar a los socialistas de la Presidencia.



Así, a este respecto les reprochó que no respeten los pactos que realizaron para lograrlo: “As maiorías só lle serven aos socialistas cando lles benefician?”, les preguntó, al mismo tiempo que indicó que tienen “case 8.000 votos menos que o PP no Salnés”

“Miran o seu propio embigo”

Con todo, Castro les pidió que “reconsideren a súa postura” porque pensar que “a Mancomunidade non vai funcionar e vai quedar bloqueada, co conseguinte prexuízo para os 110.000 veciños do Salnés, simplemente porque os alcaldes teñen un berrinche”, es, en su opinión, “crerse máis importantes do que realmente son e que o único obxectivo que teñen é mirarse o seu propio embigo”. De hecho, les advirtió que los “moitos proxectos que temos en marcha” saldrán adelante gracias al Pleno y “amparados polas moitas posibilidades que ofrecen os estatutos”.



Cabe recordar que la Comisión Executiva la forman los nueves alcaldes –aunque estos podrían delegar en un concejal– y el conflicto llegó porque en esta ocasión la vicepresidenta es una portavoz de la oposición en uno de los concellos, lo que les hizo perder la mayoría en la misma y les parece “ilexítimo”.



Para los populares, el PSOE “está en barrena en Galicia e no Salnés, tal e como reflicten os datos coa perda da Deputación no 2023 e co pésimo resultado nas autonómicas de 2024 e ademais seguen por este camiño cara a irrelevancia”, añadió el presidente comarcal. Así, Castro les recomienda que “cambien de rumbo e traballen por e para a xente” porque en la comarca “van completamente de costas ao que quere e necesita a nosa xente”, añadió.