Castro sobre la retirada de alguna de las líneas rojas que ve el PSOE en la Mancomunidade: “É posible”

El presidente de la Mancomunidade y alcalde de Ribadumia, David Castro, está dispuesto a “pasar páxina” y a asegurar el futuro de la Mancomunidade más allá “dos egos”. Por eso, es consciente de que “hai moito que falar” y afronta la difícil tarea de coser el órgano comarcal con talante: “Nós escoitamos a todo o mundo”.

De hecho, ante la pregunta de si podrían finalmente ceder ante, al menos, alguna de las dos líneas rojas que plantea el PSOE —la vicepresidencia de Fole o el salario de Aspérez—, responde que “é posible”. “É un tema que temos que estudar”. Sigue creyendo que “ningún concello vai pagar nada” en el caso de que se aprobase la liberación para el independiente meañés. Pero “nós escoitamos a todo o mundo, a todas as forzas, e imos valorar”. De hecho, anuncia que en unos días procederá a fijar la convocatoria del pleno extraordinario que piden los socialistas.



Hasta entonces, queda mucho trabajo político por hacer, intentando encontrar puntos de encuentro donde el viernes solo quedó patente la distancia. “A Mancomunidade está por riba dos egos. O que temos que buscar é a calidade de vida dos nosos veciños. Ten que haber, como está habendo, bo funcionamento dos servizos”. Con posterioridad al pleno extraordinario, y si finalmente hay salida al atolladero político, se volverá a llevar a otra sesión el presupuesto que quedó sobre la mesa.



Castro indica que, por ahora, no ha habido contactos con otras fuerzas. También así lo confirma la socialista Marta Giráldez, indicando que no hubo acercamiento o llamada por ninguna parte. Coincidió con el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, el domingo en la fiesta del vino de Barro, pero niega diálogo político: “Só falamos do tempo”, aseguró.

Heridas reabiertas con Meaño

Entretanto, la ausencia del gobierno meañés en el decisivo pleno comarcal, que dejó al partido en minoría y obligó a abortar las votaciones, ha reabierto heridas: Un sector del PP pide medidas contra Viéitez por lo que se entiende como una nueva traición.