El CEIP A Florida denuncia el robo de parte del vallado de madera del patio de Educación Infantil

El CEIP Plurilingüe A Florida de Sanxenxo denuncia el robo de parte del vallado del patio exterior de Educación Infantil. Fue el personal del centro el que detectó que faltaban las puertas y las vallas de madera del recinto donde juegan los escolares de tres años.



El centro, a través de sus redes sociales, lamentó que se produzcan este tipo de hechos, especialmente cuando se trata de un lugar donde los pequeños van a aprender y convivir.

"Traballando sempre polo noso alumnado, deixándonos o mellor de todas e todos nós para que as nenas e nenos teñan o mellor centro e o mellor espazo para o seu desenvolvemento persoal. Que sexa a escola un lugar acollador, era e será un dos nosos obxetivos prioritarios, pero a nosa sorpresa chegaba estes derradeiros días porque entraron no patio e algún falto de sentimentos roubou as portas e as vallas de madeira do patio de tres anos", denunciaron.

"Quen rouba a un ladrón ten cen anos de perdón, pero quen rouba nunha escola a nenos pequenos xa non ten nin perdón nin sustancia", criticaron desde el centro, además de asegurar que los cacos habían sido “tan paspáns”, que dejaron los tornillos puestos y arracancaron las chapas.



La Guardia Civil investiga ahora los hechos para tratar de dar con los culpables de este robo que ni la comunidad educativa ni los vecinos entienden.