El CES critica el encendido de luces navideñas en A Lanzada

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) ha criticado el encendido de luces navideñas en el entorno natural costero y, en concreto en A Lanzada, donde este fin de semana se anuncia el alumbrado de una arrocería que colinda con la playa y con el espacio protegido Ons-O Grove.





Entre otras consideraciones, los ecologistas resaltan que "é preocupante esta iniciativa da arrocería, sabendo que non é nin será a única, pero que é representativa dun xeito de pensar nada responsable nin coa paisaxe, nin coa saúde climatica. Tampouco é solidaria no contexto de austeridade enerxética na que estamos inmersos".





Así, añaden que "animamos á sociedade en que non se deixe enganar por estos reclamos e ás nosas autoridades a cambiar as suas políticas dando exemplo dunha vez por todas cun consumo ambiental e socialmente responsable".





Por último, apuntan que "se deberia deixar o alumeado navideño para os ámbitos urbanos e no interior das nosas casas e empresas, pero non deberían acenderse en sitios non habitados. A oscuridade forma parte da paisaxe natural, dos bioritmos da natureza e de nós mesmos. Deixemos que o luar da lúa ilumine o noso litoral".