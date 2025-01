El Cineclube de A Illa proyectará en colaboración con ENT Dorna un documental sobre el Club de Remo Cabo de Cruz

El Cineclube Entrecortiñas de A Illa de Arousa proyectará este domingo el documental “Maraxe”, en una acción que supone la primera colaboración de la entidad con la Escola de Navegación Tradicional (ENT) Dorna.



La cinta se pasará a partir de las 19 horas, en el auditorio municipal y con entrada libre y gratuita. Esta “amosa o amor a un deporte, o amor a un pobo, o amor a un xeito de vida. A historia do Club de Remo Cabo da Cruz é a historia do remo en Galicia”, indican desde el cineclub. “Fundado en 1979, tivo dende a súa creación multitude de atrancos no seu camiño ata chegar a ser un referente do remo nacional”.



La proyección de la pieza audiovisual, obra del realizador boirense Pablo Chouza, supone “un punto e seguido no interese que a ENT Dorna está tendo nos últimos meses por potenciar o remo tradicional, nas xornadas da ‘Escola de Voghar’ dos sábados á mañá”.



Posteriormente, habrá un coloquio con Gustavo Vázquez, director deportivo del club de remo boirense.