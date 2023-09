El Club de Jubilados de Portonovo convoca elecciones para el próximo 12 de octubre

El Club de Jubilados de Portonovo celebrará elecciones para la constitución de nueva junta directiva el próximo 12 de octubre. Así se decidió ayer en una asamblea en la que se dio cuenta, entre otros asuntos, del estado de cuentas y se canalizó parte del malestar de un sector crítico que ha desembocado en una crisis dentro del colectivo en las últimas semanas.



José Franciso “Paco” Otero, uno de los opositores al actual presidente, Antonio Cacabelos, ya anunció anoche, preguntado sobre el particular tras la reunión, que tiene intención de presentarse al proceso electoral, para intentar ser el nuevo presidente. Para ello, no obstante, deberá constituir ahora una candidatura, en el plazo que se abre para la formación de listas aspirantes. Este Diario intentó anoche contactar con el presidente, para conocer su valoración sobre la situación, pero no fue posible hablar con él.



Además de mostrarse satisfecho por la celebración de elecciones “para que os socios falen”, Otero también afeó ayer lo que sigue calificando de falta de transparencia en la gestión. “Déronnos algunhas cifras, o recadado, as ganancias, e os gastos, pero sen desglosar nada”. En cualquier caso, se emplazó a los socios que quisieran conocer al detalle estas cuentas a acudir a las oficinas, donde podrían solicitar acceso a copia de la documentación, para su examen.