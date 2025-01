La comisión de fiestas de Adina lanza un SOS para que lograr el apoyo para su continuidad

La comisión de fiestas de Adina, parroquia de Sanxenxo, lanza un llamamiento a los vecinos de la zona para que se unan a la asociación y lograr que los eventos puedan continuar.

Así, en el propio cartel del las fiestas en honor a San Antonio que, este año se celebrarán un único día (18 de enero), la comisión publica un aviso en el que señalan que se ven obligados a no realizar la tradicional fiesta gastronómica y las próximas fiestas.

Parte del cartel en el que se indica la decisión de la comisión



“Nos últimos anos na comisión somos moi poucos, de palabra nove, pero por turnos, xuntámonos uns días tres, outros catro... e son moitas as cousas que hai que facer”, señala Carla Meis la actual presidenta de la comisión.

Esta situación es la que les ha llevado a emitir ese comunicado y a avisar a todos los vecinos de la parroquia que, probablemente, si las cosas no cambian, serán las últimas fiestas que ellos organicen. “O que faltan son mans para facer todo o que hai que facer, xente con ganas, con optimismo e que lle guste isto, porque ten que gustar”, cuenta Meis.



Los pocos que forman ahora la comisión, indica, están cansados. “Hai xente que nos di que nos bota unha man para a festa gastronómica, para ese mesmo día, pero iso non é o que precisamos, buscamos a veciños que axuden con todo o que hai detrás”, dice la presidenta de la comisión.



Meis reconoce que la situación le da mucha pena pero que el desgaste, actualmente, gana. “Eu non quero que esto desapareza pero a comisión non ten xente e así non se pode”, subraya.



San Antonio



El próximo 18 de enero puede ser la última vez que esta comisión celebre las fiestas en honor a San Antonio en Adina.

El evento contará con un único día festivo que comenzará a las nueve de la mañana con los pasacalles, seguirá con la misa y la procesión y culminará con la actuación del grupo Kubo a partir de las diez y media de la noche.