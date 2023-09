La comunidad energética de A Illa instala paneles solares, puntos de carga y se constituye en asociación

Arousa en Transición se ha constituido en asociación como forma jurídica para dar cuerpo a la comunidad energética de A Illa. De forma paralela, ha avanzado en la concreción de dos proyectos clave: La instalación de paneles solares y de puntos de carga de vehículos eléctricos. Además, solicita la creación de una oficina de atención comunitaria para canalizar adecuadamente todas las consultas en el denso procedimiento.



El colectivo recibió fondos europeos y tuvo que echar mano también de un préstamo para adelantar el pago de inversiones. Por el camino, han sorteado imprevistos, como la aparición de amianto en la cubierta que habían priorizado para instalar sus placas fotovoltaicas. Así, fue necesario cambiar de edificio sobre la marcha y encontraron una solución en la cubierta de la nave municipal de Testos, donde finalmente se han instalado. Eso sí, la necesidad de articular la concesión dilató el procedimiento.



Igualmente, y como adelantó este Diario hace unos días, han instalado una estación de carga de vehículos eléctricos, con plazas delimitadas en una zona de aparcamiento frente a la Casa Consistorial.



Con ambas instalaciones finalizadas, la asociación trabaja ahora en los trámites administrativos para justificar ante el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) la subvención y poder dar de alta tanto los paneles solares de uso compartido como este primer punto de carga de vehículos eléctricos.



Oficina

Después de esta experiencia, “vemos indispensable o apoio institucional para impulsar as comunidades enerxéticas, tanto a nivel local como supramunicipal”, valoran. Añaden que “a grande cantidade de consultas e petición de información que recibimos tanto por parte de persoas individuais, colectivos e entidades para saber como pór en marcha este tipo de iniciativas, avala a necesidade dun punto de atención cidadá”. Por ello, “parécenos vital a creación dunha Oficina de Atención Comunitaria, xa que este tipo de proxectos, dada a súa complexidade, non poden sustentarse única e exclusivamente do traballo voluntario” de los asociados, defienden.



La comunidad energética está integrada por 72 personas y entidades asociadas, como la Cofradía, OPP-20, Agrupación de Mexilloeiros Illa de Arousa y el Concello.