El Concello y Amicos firman un convenio para ofrecer su servicio de orientación laboral en Cambados

El Concello de Cambados ha firmado un convenio de colaboración con la asociación barbanzana Amicos mediante el cual le cederá un espacio en la localidad para prestar su servicio de orientación laboral a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social de la villa y alrededores y que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. El espacio cedido no será fijo, si no que se le cederá algunos de los locales municipales cuando lo precise.



El teniente de alcalde y concejal de Sanidade, Tino Cordal, firmó el acuerdo con Keltoi Cameán, coordinador de orientación laboral de la entidad. El objetivo del mismo es “establecer unha colaboración entre ambas entidades para desenvolver accións de cara a promocionar a integración social e laboral das persoas con discapacidade, mellorando a súa empregabilidade mediante asesoramento e a formación axeitada, ademais de realizar un labor de sensibilización no municipio sobre a necesidade de integrar socialmente ás persoas con discapacidade”.



Cordal destacó que con esta colaboración “damos un paso máis na necesaria inclusión das persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social, que suman neste colectivo un novo referente”.



Cameán, por su parte, agradeció la colaboración del Concello de Cambados, que se suma a otras localidades donde ya actúa Amicos y que significa “o asentamento na comarca do Salnés do departamento de Emprego de Amicos e así lograr dar apoio as persoas con discapacidade”. Y añadió: “Esperamos contar co apoio das organizacións e empresas da contorna para seguir desenvolvendo este proxecto de emprego verde e inclusivo que tamén ofrecen as nosas Ecobrigadas”.



En la firma también estuvo Amara Insua, orientadora de Amicos, que se encargará de orientar, informar y asesorar en la busca de empleo y formación, elaborando un perfil profesional y un diagnóstico ocupacional. Además, creará para los usuarios del servicio unos itinerarios personalizados de inserción.



En caso de precisar el apoyo de Amicos o ser una empresa interesada en participar, sus vías de contacto con el teléfono 981 865 786 o al correo persoas@amicos.org.