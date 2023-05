Cambados renueva las cámaras de vigilancia del polígono para mejorar la calidad de imagen

El Concello de Cambados ha renovado las cámaras de videovigilancia del polígono industrial, pues reconoce que las anteriores no ofrecían una buena calidad de imagen, pero aún así “axudaron na investigación de varios casos de roubos e mesmo danos ocasionados a vehículos de traballadores”. Lo que no es verdad, según el concejal de Economía, Xurxo Charlín, es que no funcionaran, como ha denunciado la oposición en alguna ocasión.



Las antiguas fueron instaladas hace 10 años por el anterior gobierno, del PP, quiso recordar el edil, y nunca se pusieron en marcha. Fue con el nuevo Ejecutivo, en 2016, cuando se pidieron los preceptivos permisos a la Delegación del Gobierno. Según Charlín, la renovación ha costado 13.870 euros, un “26 % do custe da instalación e subministración das cámaras realizado en 2013”, el cual cifra en 49.831 euros.



La mejora de la calidad de la imagen es evidente y, de hecho, el edil justifica que el cambio era necesario “para minimizar o nivel de inseguridade e incrementar a protección do polígono industrial dado o alto número de incidencias producidas nos últimos anos que derivaron en denuncias”. Detalló que en el último año recibieron hasta cuatro requerimientos de la Guardia Civil para que les entregasen copias de las imágenes para investigar diferentes episodios y que a pesar de la “mala calidade”, estos equipos “axudaron na investigación” de robos y ataques a coches.



Charlín recordó que no se graban sonidos; las grabaciones se destruyen al mes, salvo que estén relacionadas con delitos penales o investigaciones en curso, y que las imágenes obtenidas respetan el derecho al honor y a la intimidad y, de hecho, “o campo de percorrido e captación está condicionado de forma que non se pode observar a través das vivendas”.