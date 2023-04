El Concello de Ribadumia desmiente a Somos y demuestra que pidió ayudas del Pirep, pero quedó fuera

El Concello de Ribadumia ha desmentido las acusaciones de Somos sobre que no tramitó ayudas del Pirep, demostrando que sí realizó una petición de 120.000 euros para mejorar el mercado municipal, pero le fue denegada por no obtener la puntuación suficiente. Con la documentación precisa, el gobierno de David Castro certifica además que se acogieron a las subvenciones de la Diputación dirigidas a la redacción de proyectos para concurrir a este programa estatal de subvenciones, que cuenta con fondos europeos, y, de hecho, en noviembre de 2022 le ingresó los 3.388 euros concedidos.



Detalla que optaron por acogerse a una de las dos líneas del Pirep, la 1, “xa que o proxecto que se quería incluír na subvención tiña un importe moi inferior ao que a Liña 2 requería –importes e custes moi elevados, superiores a 500.000 euros–” y tenían “poucas opcións de conseguila, malia que podería ter solicitado ámbalas dúas”. Sin embargo, Ribadumia no figuraba en la resolución del ministerio publicada en diciembre de 2022 con los proyectos aprobados y valorados, y por la cual se guió el partido de la oposición.

No obstante, el gobierno local sí recibió una notificación donde se le informaba de que no había resultado como beneficiaria porque obtuvo una puntuación inferior a la establecida como de corte, pues los fondos no son ilimitados. “Este corte determina la insuficiencia de crédito en esta línea de la convocatoria para todos aquellos expedientes que han quedado con una puntuación inferior al último expediente del anexo I de la resolución provisional”, reza el documento.



Fuentes municipales señalaron que ese corte era de 37,5 y que su reforma del mercado recibió 34,09 puntos. Con todo, le respondieron, solicitando la puntuación obtenida al detalle y que procedía de la valoración hecha por el órgano instructor y de acuerdo a los criterios del artículos 16 de la orden ministerial. También pidieron conocer en qué posición quedó Ribadumia respecto al total de las solicitudes realizadas que, cabe recordar, fueron decenas de miles de toda España. Fue el 21 de diciembre de 2022, pero “o Concello aínda non recibiu ningunha resposta”.

En O Salnés se produjo otro caso parecido; el Concello de Cambados presentó un proyecto de 500.000 euros para reformar el pabellón y no alcanzó la puntuación suficiente. De hecho, el propio portavoz de Somos, Enrique Oubiña, aseguraba el día que realizó sus acusaciones que: “Poderiamos aceptar que, como no caso de Cambados, a puntuación non fora suficiente, pois presentáronse moitos proxectos a esta liña”.



Así las cosas, el gobierno local demuestra que pidió esas subvenciones “e non se perderon tres millóns de euros, xa que en Ribadumia non existe ningún proxecto que acadase unha inversión de tal calibre e o solicitado corresponde a 120.000 euros”.