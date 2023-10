El Concello de Sanxenxo suspende “in extremis” el proceso de estabilización del personal al detectar “anomalías”

La concejala de Personal, Paula Martínez, convocó de manera urgente ayer a los representantes de los trabajadores para anunciarles la suspensión temporal del proceso de estabilización que se está llevando a cabo en el Concello y explicarles los motivos antes de firmar la propuesta de paralización.



El motivo de esta suspensión “in extremis” es que se han detectado anomalías en el proceso que podrían conllevar reclamaciones futuras que lastraran la estabilización de las plazas. “Para darles seguridad jurídica decidimos paralizar el proceso, hacer una revisión y pedir los informes técnicos necesarios para que se celebre con total garantía y seguridad”, explicó Martínez, quién añadió que el principal objetivo del gobierno es que se reduzca la temporalidad que existe, en la actualidad, en puestos estructurales.



“El gobierno ha actuado en todo momento con total transparencia y lo ha comunicado antes de la celebración del primer examen previsto para el lunes para no perjudicar a los aspirantes”, apuntan fuentes municipales. Esta suspensión afecta hasta el momento al Concello (89), y siguen los procesos de OA. Terra de Sanxenxo (65), Turismo de Sanxenxo (23) y Nauta de Sanxenxo (17).



Desde el BNG critican la gestión del gobierno local que “dende decembro do ano pasado que se publicaron as bases da convocatoria tiveron tempo máis que abondo para revisar que todo fose correcto. Suspender a proba tres días antes é unha chapuza e non fai outra cousa que xerar desconfianza sobre a xustiza e equidade das probas de selección, algo intolerable nun proceso de estas características”, lamentó el portavoz Fran Leiro.