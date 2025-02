El Concello de Sanxenxo valora articular una línea de ayudas para el servicio de atención temprana

El Concello de Sanxenxo valora la posibilidad de articular una línea de ayudas económicas a nivel municipal para aquellas familias que precisen el servicio de atención temprana.

Esta opción nace de la reunión celebrada ayer entre el alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, con los integrantes de la plataforma Loita, que, entre otras cosas, demandan la ampliación de la Unidad de Atención Temprana durante toda la etapa pediátrica o, lo que es lo mismo, hasta los 14 años.

“E ben sabido por todos que a plasticidade cerebral só sucede nos primeiros anos de vida e as terapias dos nenos e nenas van contra reloxo. A nosa obriga e garantir as terapias apropiadas para que sean autónomos na súa etapa de adultos e moitas familias polo custe non poden facelo”, expuso Tamara Campos, miembro de la plataforma en el encuentro.

Otras iniciativas



Desde el Concello apuntaron que el gobierno local está pendiente de otras iniciativas con las que colaborar para que todos los niños que precisen terapia en el municipio puedan acceder a ella.



Así, la concejala de Servicios Sociales señaló que está prevista la firma de un convenio con la Asociación Neen@s para apoyar la labor que realiza el colectivo con los niños que presentan necesidades específicas.



Además, indicaron en la reunión, que en las próximas semanas se pondrá en marcha el programa Exploramentes en los diferentes centros escolares, iniciativa que tiene por objetivo educar, sensibilizar y fomentar la comprensión de la diversidad cerebral entre los menores.

El programa, que se realiza a través del centro multidisciplinar Progresa, incluirá charlas interactivas diseñadas a medida para captar la atención de los niños, utilizando métodos participativos y lúdicos que permitan comprender la importancia de la diversidad cerebral y de la inclusión.