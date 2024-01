El Conservatorio de Cambados aporta su granito para un mundo mejor con un videoclip especial

El Conservatorio Elemental de Cambados aprovecha cada fecha especial para trabajar de forma diferente con su alumnado los conceptos aprendidos en el aula. En esta ocasión va a sorprender a toda la comunidad con un videoclip original para conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Nuevamente, el profesorado se ha esmerado en elaborar una composición propia que llevará la música de la famosa canción “Something just like this”, de los famosos Coldplay, y será como siempre en gallego, porque también quieren actuar como agente dinamizador del idioma: “Un neno de cada dez, ou ningún, falan galego”, se lamenta el director, Daniel Figueira. Pero sobre todo, el centro quiere aportar su granito de arena a promover el espíritu de este día, de caminar hacia un mundo mejor.



Una aspiración casi utópica si uno quiere alcanzarla en lo global, por eso, el Conservatorio apuesta por esos pequeños cambios en la vida cotidiana que ayudan a generar reacciones en cadena para lograr tal ambicioso objetivo. De hecho, en su audiovisual se intercalan pequeños sketchs donde los alumnos son ejemplos de “condutas positivas, do que podemos facer no noso día a día, empezando por nós, para contribuír a mellorar as cousas”, cuenta Figueira. Desde recoger un envase tirado en el suelo por un desconocido hasta un buen comportamiento con un compañero.



Los 50 alumnos del Conservatorio, niños de entre ocho y 14 años de edad, son los totales protagonistas, conformando un uniformado coro que también aparece en las imágenes y en el que cantan esa letra propia. “Por un lado estamos traballando na concienciación duns valores e polo outro resulta moi interesante porque poñemos en práctica os coñecementos da materia de educación vocal e auditiva”, añade el músico.

Todo esto no sería posible sin sus profesores, que también se han encargado del montaje y edición del videoclip, el cual podrá verse en las redes sociales de la escuela y en su canal de Youtube para disfrute de todos los vecinos.

Semanas temáticas

Siempre están buscando nuevas formas de mantener activa la pasión de sus pupilos por el considerado el cuarto arte por la concepción clásica. De hecho, una de sus iniciativas más destacadas son las semanas temáticas y la entrante estará dedicada a los cores y las emociones que transmiten, trasladado a la música. l