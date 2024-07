Crónica | Black Eyed Peas remonta hora y media de retraso y se mete en el bolsillo al Costa Feira

Con hora y media de retraso sobre el horario previsto aparecieron sobre el escenario del Costa Feira este miércoles por la noche los Black Eyed Peas. Pese a que minutos antes los asistentes comenzaban ya a impacientarse y lanzar algunos silbidos, fue pisar el escenario Will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y J. Rey Soul y meterse al público en el bolsillo. Con los primeros compases de “Let´s Get Started” la larga espera quedó olvidada y los asistentes se entregaron de lleno.



La banda californiana atrajo al Costa Feira a gente de diferentes generaciones. En el césped frente al escenario se aglutinaban treintañeros con la ilusión de ver en directo a la banda que fue parte de la banda sonora de su adolescencia, allá por los años 2000, con temas como “Where is the Love” —hasta hubo una pancarta entre el público con esta frase, que llegó al escenario— o “Hey mama”. Pero también estaba lleno el Costa Feira de jóvenes que quizás han conocido al grupo por éxitos más recientes, como “Mamacita” o “Ritmo”, porque otra cosa no, pero los Black Eyed Peas no dejan de fabricar éxitos desde hace más de 20 años.

Taboo y Will.i.am durante la actuación del grupo | B. Y.

El hecho es que todos vibraron al unísono con el carisma del grupo, los bailes llenos de “flow” y la encantadora sonrisa de Will.i.am —que hasta sacó a su sobrina a bailar al escenario, aunque la pequeña de 8 años se mostró tímida—, el talento y el estilo sobre el escenario de J. Rey Soul, la energía arrolladora de Taboo y la simpatía de Apl. de.Ap. Y las llamas. Porque también hubo llamas en el escenario.

El carismático Will.i.am se despidió de Sanxenxo haciendo abdominales envuelto en la bandera de España

Y tras un repaso a buena parte de los “hits” que llevan lanzando desde hace más de dos décadas, Black Eyed Peas se despidió de Sanxenxo, la única ciudad de Galicia por la que pasa su gira este año, con Will.i.am envuelto en la bandera de España haciendo abdominales. Único.

El público se entregó enseguida a la banda | B. Y.

Malmö 040 desató la locura

Pero antes de que comenzara el plato fuerte, el Costa Feira también ofreció el concierto de Orovega, cantante de origen español y marroquí sefardí, en el escenario gastro. Ella fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes mientras entraban en el recinto.



Posteriormente, como teloneros de los californianos, se subieron al escenario principal Malmö 040. Se trata de una joven banda barcelonesa formada por cinco amigos, que cuenta con un gran sonido y derrocha energía y buen rollo. Los catalanes desataron la locura entre el público más joven, que coreó sus letras a pleno pulmón y al dedillo.

Los más jóvenes ya habían coreado temas con la actuación previa de Malmö 040 | B. Y.

Ya tras el furor del concierto de los Black Eyed Peas, los Dj´s Santi Moreno y Mera, en el escenario bulla, pusieron el broche final a una noche llena de ritmo y diversión.

Más música

El festival continuó ayer con una nueva jornada de conciertos. Concretamente fue el turno del cantautor y compositor argentino Andrés Calamaro, e Inazio.



La música se despide así del Costa Feira hasta el 2 de agosto, cuando se retomarán con los conciertos de Hombres G (3 de agosto), Juan Magán (5 de agosto), Pablo López (12 de agosto) o Loquillo (5 de agosto), entre muchos otros.



Se puede consultar el programa completo en la web del festival.