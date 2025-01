Defienden la titularidad privada de la parcela en litigio con el Concello en San Roque do Monte

Los propietarios en el lugar de San Roque do Monte que litigan con el Concello de Vilanova por la titularidad de una parcela próxima a la capilla de la zona salen al paso de la reciente valoración municipal tras una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El Ayuntamiento había concluido al hilo de este fallo que la faja de terreno en cuestión “es municipal”, pero estos vecinos reiteran su propia posición.



En un escrito al hilo de esta información, señalan que, en lo que se refiere a ese fallo del alto tribunal gallego, ellos han “litigado única y exclusivamente contra la aprobación” de las modificaciones puntuales “17 y 22” de las normas subsidiarias que rigen el urbanismo en el municipio. Así pues, afirman que “la pérdida de este juicio”, conceden, “en nada afecta”, eso sí, “a la propiedad de mi terreno, simplemente se limitan a unas determinadas normas urbanísticas”. Añaden, incluso, que “en la propia sentencia se reconoce la plena propiedad de mi terreno”.

“Sentencia firme”

Para hacer valer su posición señalan que “sobre esta parcela y su titularidad, no cabe ni duda ni disputa alguna. Además de los títulos de propiedad, la inscripción en el Registro de la Propiedad y Catastro, se une”, como se reflejó en la reciente información publicada por este Diario, la sentencia “firme”, destacan, “de la Audiencia Provincial de Pontevedra nº13 de 2018 contra el Concello de Vilanova de Arousa”. Es por ello que “no creemos que el algún momento”, “el Concello haya considerado este terreno titularidad municipal”, “puesto que entre otras, estaría desobedeciendo una sentencia judicial”, “lo que sería muy grave”, advierten.



De nuevo a los tribunales

En el mismo comunicado remitido ayer, señalan que “en nuestro terreno no se han puesto bolardos”, “aunque contamos con la necesaria la autorización de Patrimonio”. Sí admiten que se colocaron jardineras, “que el Ayuntamiento, invadiendo y no respetando una propiedad privada —que además conocía por sentencia judicial—se llevó”, recuerdan. Por ello, añaden que “este acto y algún otro acto anterior cuyo informe ha sido en su momento realizado la Guardia Civil serán objeto de tribunales”.



Concluyen, primero, aclarando que el crucero de la zona no figura “sobre el terreno de mi propiedad”. Y, segundo, subrayando que “el Concello no puede vulnerar los derechos de las personas y menos no respetar las propiedades particulares”, “máxime cuando estas están perfectamente documentadas y legítimamente respaldadas, apoyadas además, en sentencias judiciales firmes que así lo atestiguan”, “pues lo único que está logrando, con este tipo de noticias confusas e inciertas, es crear desinformación entre los vecinos”, declararon.