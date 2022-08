Desde restos de plantas hasta los huesos del churrasco: Cambados ya cuenta con siete composteros

Cambados cuenta desde hoy con dos nuevos centros comunitarios de compostaje en Beleco y en San Tomé. El primero entró ayer en funcionamiento y hasta allí se acercaron el alcalde, Samuel Lago, y el mestre composteiro, Gustavo Cochón, para explicar los pormenores de este servicio que busca reducir al máximo los kilos del contenedor verde de toda la vida. El experto indicó que su uso “é moi, moi sinxelo” y que admite desde los restos de una planta hasta los huesos del churrasco o cascarones de marisco.



Lago, que también es concejal de Obras e Servizos, destacó el impulso dado en el último mandato a esta red de composteros, pues empezó con dos, e indicó que no descartan ampliarla en un futuro, aunque con los siete actuales “alcanzamos un segmento de poboación moi alto”, declaró. Vinculó este fruto a una “forte aposta” del Concello junto a la Consellería de Medio Ambiente en la gestión de los biorresiduos.



Y es que además de la extensión del compostaje comunitario, están la recogida puerta a puerta para grandes productores (tiendas, restaurantes, etc.) y el reparto de composteros individuales destinado a viviendas con huerta o jardín, pensando sobre todo en el ámbito rural. “Con estes tres eixos pretendemos retirar do colector verde a maior cantidade de materia orgánica posible”, añadió el alcalde. De este modo, explicó, se consigue dar una segunda vida a los residuos como fertilizantes y se reducen los kilos enviados a la planta incineradora de Sogama, y por tanto, “favorecemos a economía local e o medio ambiente”, pues supone pagar menos por transporte y tratamiento y además, se reducen la emisión de gases, entre otros beneficios.



El mestre comarcal explicó, para los que aún no lo sepan, que utilizar estos depósitos es tan sencillo como depositar los restos orgánicos en el contenedor marcado con un punto verde y luego cubrirlo con un poco de estructurante, “e iso asegura que funcione e non produza ningunha molestia”. También explicó que lo vigilará a diario para “asegurar que o proceso funciona perfectamente, colla a temperatura suficiente e ao final do proceso teñamos compost con cheiro a monte, que é o mellor para as plantas, para todos os veciños”.