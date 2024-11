El destino y una obra con “moita música e baile” ponen a Gema González en el nuevo camino de Teatro Caracol

Teatro Caracol ha empezado una nueva etapa con la directora Gema González Alouminho, ganadora de la beca convocada para mantener viva la trayectoria de la veterana compañía amateur. Ayer mismo comenzaron los ensayos después de tres décadas ininterrumpidas bajo la batuta de quien fue su alma hasta el pasado marzo.



Está siendo un año difícil por el fallecimiento de Olga González, pero nadie desea la desaparición de este proyecto pedagógico que cada año lleva el teatro a cientos de escolares de la comarca, así que, aún con el corazón encogido y la comprensible incertidumbre de la novedad, la palabra más escuchada es “ilusión”.

Parece cosa del destino, pero tras elegirla, el grupo descubrió que ambas coincidieron en el pasado durante un obradoiro de interpretación. Fue “moi bonito porque alomenos a miña nai coñeceu a quen sería a nova directora e incluso teñen unha foto xuntas”, explica Matías Daporta, hijo de la desaparecida directora y la cabeza visible de la pelea de este colectivo de veinte personas –nueve son actores– por seguir sobre los escenarios.



Hace unas semanas hubo una primera toma de contacto y la sensaciones fueron positivas para ambas partes, además de que el proyecto presentado por González Alouminho fue elegido por unanimidad: “Foi velo e case non houbo dúbidas porque era o máis achegado á liña que leva a compañía”, explica Daporta. De los ocho presentados, el suyo fue finalista junto a otros dos, que también gustaron mucho, puntualiza el cambadés.



De momento, el libreto y su contenido se mantienen bajo estricto secreto, con la previsión de estrenar entre abril y mayo. La directora solo desvela que, como siempre, estará dirigido al público infantil y juvenil y “haberá moita música e baile”.



Cuenta que es su primera vez dirigiendo a un equipo tan numeroso y de tan extensa trayectoria, pero a sus 26 años ya lleva cinco dedicados al teatro, ha escrito otras obras y tiene su propia compañía, Mutismoa Teatro. “Comezo sen ningunha expectativa porque aínda non nos coñecemos e quero que me sorprendan e a ver ata onde podemos chegar a nivel interpretativo, aínda que as primeras sensacións, cando fixemos unha lectura rápida, foron moi boas porque vexo a un grupo súper comprometido. O que si teño é moita ilusión”, explicaba González unas horas antes de empezar el primer ensayo.

La excusa perfecta

A su experiencia suma su formación en la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia y para ella, enterarse de la existencia de la beca fue una feliz coincidencia. “Levaba tempo vivindo en Madrid, pero sempre quixen volver a Galicia, así que isto, e ter varias xiras con Mutismoa Teatro, foi unha motivación, como unha escusa para min mesma para dar o paso. Ademais, sempre me interesou facer teatro en galego e o comunitario e social e Caracol permite facer todo isto”.

La beca Olga González nació con vocación anual también para dar voz a jóvenes directores como ella y está dotada con 5.000 euros de salario y 2.000 de producción. Pero Daporta señala que su futuro es incierto porque esta edición consumirá sus ahorros y se quedarán a cero. Este año solo han logrado captar 2.700 euros de la línea de subvenciones municipales frente a los 5.000 del anterior, es por ello que, si bien hace un llamamiento a Diputación y Xunta, el cambadés cree que la continuidad de Caracol “terá que ser unha aposta do Concello cunha colaboración máis xenerosa a un proxecto pedagóxico único e particular de Cambados. Se non, terá que deixalo marchar”, lamenta.