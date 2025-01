La Diputación compromete adjudicar este trimestre la geotermia del centro sociocultural de A Illa

El diputado provincial de Acción Comunitaria, Equipamientos Públicos y Finca Areeiro, Javier Tourís, comprometió hoy en A Illa que la Diputación licitará en este primer trimestre del año la instalación de geotermia para el centro sociocultural.



El gobierno insular había afeado en los últimos días la falta de calefacción en el edificio pese al compromiso firme formalizado con el anterior gobierno provincial, defendieron. No obstante, la Diputación señala que este proyecto, para el que llegan fondos europeos tanto para esta instalación en A Illa como otra en A Cañiza, “arrancou en novembro de 2021” con una contratación que “desbloqueouse no mandato de Luis López, ao poñer en marcha tanto o procedemento para a redacción dos proxectos —presentados en maio do pasado ano— como para a instalación dos sistemas de xeotermia”.

Estudio de eficiencia

Tourís visitó este martes en A Illa la oficina móvil del programa provincial +Renovables. Ofreció al alcalde, Luis Arosa, un estudio de viabilidad para “poñer en marcha medidas de eficiencia e aforro enerxético” a través de este plan. En la visita también estuvo presente la presidenta de Arousa en Transición, Ana Millán.



La oficina móvil recorre los concellos de menos de 50.000 habitantes de la provincia para informar, asesorar y acompañar proyectos relacionados con la eficiencia energética desde su creación hasta la producción y el autoconsumo.