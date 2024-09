La Diputación invirtió 750.000 euros en mejoras de infraestructuras deportivas en Arousa

La Diputación de Pontevedra invirtió en la zona de Arousa cerca de 750.000 euros a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, con aportaciones aprobadas para once ayuntamientos de las comarcas de O Salnés y de Ulla-Umia. En concreto, se financiaron un total de 14 proyectos, que movilizaron más de 1,5 millones de euros, ya que el presupuesto podía completarse con aportaciones municipales, de otras administraciones o incluso de planes provinciales como el +Provincia.



Cambados recibió 87.753,43 euros para la sustitución de la cubierta del pabellón polideportivo de O Pombal. Catoira, por su parte, obtuvo 36.587,29 euros, para la construcción de vestuarios y aseos del campo de fútbol de As Lombas, en una actuación que también recibió 62.696,68 euros del plan +Provincia, de la Diputación.



En el caso de O Grove, se invirtieron 73.640,33 euros para el acondicionamiento del pabellón de deportes del Conmeniño, con una inyección de 241.217,67 euros del +Provincia). En A Illa de Arousa, la inversión allí, de 44.393,38 euros, permitió mejorar el alumbrado en el campo de fútbol de Testos (31.344,32 euros) y también adquirir mobiliario deportivo para el gimnasio municipal (por 13.049,06 euros).



Meaño recibió 46.424,90 euros de la Diputación para la mejora de la piscina municipal de Dena. En el caso de Meis, empleó los fondos provinciales, 43.688,22 euros, en la adecuación de los vestuarios del campo de fútbol de A Armenteira.



Por su parte, Pontecesures recibió 35.522,15 euros para financiar la reforma de los vestuarios del pabellón polideportivo municipal. Ribadumia tuvo una inyección de 45.946,71 euros para la renovación del césped artificial del campo de fútbol de A Bouza, en Barrantes.



En el caso de Valga, se invirtieron 48.703,25 euros en el acondicionamiento de la pista polideportiva interior del pabellón municipal de Baño.



Vilagarcía de Arousa obtuvo un total de 206.131,84 euros en este plan, destinado a tres proyectos: la reposición del césped artificial en el campo de fútbol de Berdón (176.336,02 euros), el suministro e instalación de una pantalla led-videomarcador del campo de fútbol de A Lomba (21,955,01 euros) y el suministro de 540 asientos para el pabellón de Fontecarmoa I (7.840,80 euros).



Por último, en Vilanova de Arousa el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas dejó 70.834,48 euros para la financiación de la renovación del césped artificial del campo de fútbol de As Chans, en Pontearnelas, inversión complementada con una aportación de 156.148,91 euros del plan +Provincia.

Valoración

En su valoración global del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, el presidente provincial, Luis López, señaló que este es “a máxima expresión do que somos como goberno: a Deputación do municipalismo e do deporte”. Destacó también su gran acogida, ya que se financiaron un total de 75 proyectos de los 59 ayuntamientos de la provincia de menos de 50.000 habitantes.