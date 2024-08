La Diputación otorga 29.000 euros a Horsal de una línea de ayudas que no descarta ampliar en 2025

La cooperativa Horsal se beneficiará de una nueva ayuda provincial para comprar una envasadora y una línea automática de pesaje y etiquetaje. Asciende a 29.000 euros y es uno de los 14 proyectos presentados a la línea de subvenciones a cooperativas agroganaderas que la Diputación resolverá hoy.



Su presidente, Luis López, visitó ayer las instalaciones para dar cuenta del estado de esta convocatoria, la cual repartirá 250.000 euros, y explicó que no descartan ampliar subirla de cara a 2025.



El presidente de la Sociedade Cooperativa Galega Horsal, Alberto Amil, agradeció el apoyo provincial y a preguntas de los medios indicó que este ha sido un año “entretido” debido a las condiciones meteorológicas y aunque arrancó “complicado” la situación ha mejorado.



Su cifra de socios es estable, alcanzando a día de hoy unos 110 cooperativistas, pero si algo destacó es que “o relevo xeneracional o temos bastante asegurado”. También porque de todos los ámbitos del sector primaria, explica que la huerta “é o máis fácil de entrar, xa que en dous ou tres meses estás facturando”. Amil y otros directivos de la entidad, la más importante de la comarca, guiaron a las autoridades por las instalaciones porque además de López acudió el diputado Marcos Guisasola.



A estas alturas de 2024, su catálogo de productos ofrece casi de todo, desde tomate, judías, lechugas y hasta pimiento de Padrón, que es su producto estrella.



El presidente provincial garantizó el “compromiso” de la institución con el sector primario que “dá o mellor de si as 24 hora, os sete días da semana e os 365 do ano para que uns produtos excelentes cheguen as nosas mesas”.



Explicó que mantienen esta línea de ayudas a la que este año se han presentado 14 proyectos porque se trata de un “motor económico” para la provincia “con especial incidencia na economía e o emprego e contribúe na loita do reto demográfico, porque sirve para fixar poboación”.



Detalló que la Xunta de Goberno local aprobará hoy la resolución de la convocatoria que ha estado dotada con un presupuesto de 250.000 euros y evalúa las candidaturas con “criterios obxectivos” como son el número de socios de la cooperativa, la presencia de empleo femenino, el proyecto en sí al que se destinará la financiación, etc.