La distribuidora de alimentación de alta gama Artesa Rías Baixas exhibe su potencial y nueva faceta

Hace un año que la distribuidora de alimentación Artesa Rías Baixas inició una nueva etapa en el polígono Barro-Meis y para celebrarlo, ayer ofreció una jornada de puertas abiertas donde algunos de sus proveedores realizaron demostraciones ante clientes invitados por la firma. Fue además una oportunidad para dar a conocer su nueva faceta, la de productora, con la venta de mariscos gallegos certificados con PescadeRías como la volandeira, el pulpo, la hueva de erizo o la vieira, para lo cual ha preparado sus instalaciones siguiendo la normativa exigida en el eviscerado –tiene una capacidad de procesado de 3.000 kilos diarios–. De hecho, acaba de comprar en la campaña de la Ría de Arousa impulsada por la Cofradía de Cambados y este producto es, junto a la gyoza, lo más vendido.



“¿Qué no tenemos? Menos para la limpieza y bebidas... De todo y si no, lo conseguimos. Contamos con más de 7.000 referencias”, expuso una de sus socias, Mar Ambroa, sobre la rama de distribución de sales especiales, helados, carnes, especias, asiática, etc. Uno de sus proveedores es Blanco, especializado en materias primas para panadería de alta gama –como todo lo de Artesa–. Pertenece al grupo Maroño, tras una fusión, y también se está instalando en una nueva nave de este polígono.

Ayer hasta hubo cocina de Estrella Michelin y entre los clientes de Artesa también está el Centro Superior de Hostelería y otros importantes restauradores gallegos.



Para su otra faceta, la firma ha creado una red de distribución que lleva sus productos del mar gallego a todos los rincones de España, lo cual es un punto más para poder conseguir el certificado Galicia Calidade –acaba de ser sometida a la preceptiva auditoría–. La empresa cuenta con un plantilla fija de 16 personas y en temporales puede llegar a 12 más.