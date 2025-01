Enrique Oubiña habla de “persecución política” a la salida del juzgado: “Non aportan ningunha proba”

Tal y como estaba previsto, el exconcejal de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, compareció esta mañana ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vilagarcía, citado como investigado en el caso del perfil satírico que denunció el alcalde ribadumiense, el popular David Castro y que se sigue por el presunto delito de usurpación de estado civil, es decir, por la suplantación de la identidad del alcalde en la red social Facebook.



Oubiña volvió a negar su relación con este asunto, defendió su inocencia, habló de “persecución política” y respondió a las preguntas de la jueza y de su propia abogada, no así a las que formuló la defensa del regidor. Castro no tuvo que estar presente en esta jornada, ya que solo se trataba de tomar declaración al exedil de Somos, ante las “fundadas sospechas” que la representación de Castro considera que hay sobre Oubiña en este caso.



En sede judicial

Oubiña llegó en compañía de su abogada a los juzgados poco antes de la hora de la citación, prevista a las 10:45. Lo hizo también entonces el abogado de Castro. La salida del exconcejal se produjo una hora después, aunque en declaraciones a este Diario tras abandonar el edificio precisó que la mayor parte de ese tiempo se había consumido en espera. “Tardamos máis en entrar que o tempo que estivemos aí dentro porque, ben, poucas preguntas se podían facer, realmente”.“Declarei ás preguntas que me fixeron e pouco máis podo dicir. Eu non teño nada que ver con este tema”. “Preguntáronme se eu era o responsable dese perfil. Dixen que non. A partir de aí, agora terá que seguir o trámite”.

“Non hai ningunha proba presentada. Só unhas capturas do perfil, tres ou catro, soltas. E nada máis”

“Tardamos máis en entrar que en declarar, porque ben poucas preguntas se poden facer”, valoró el ribadumiense



Sobre las preguntas del abogado que representa a Castro precisó que, aunque no respondió a estas, “quedaron constancia delas”. “Máis ou menos ían todas no mesmo sentido”. A la pregunta de si continuaba tranquilo tras su paso por el juzgado, contestó afirmativamente. “Isto, para min, é basicamente unha perda de tempo”. Sí quiso “poñer de relevancia” que “isto é, claramente, unha persecución política”. “Porque presentarse aquí sen aportar ningún tipo de proba, simplemente pedirme que testifique, sen nada...”, valoró. Para reiterar a continuación que “non hai ningún tipo de proba presentada. Só se presentaron capturas de pantalla dese perfil” —el desa­parecido “David Vendido” de Facebook—, “soltas, tres ou catro. E nada máis. Entón, claro, en fin. Para min é claro que é unha persecución de carácter político, que non vai a ningún sitio. E que para o único que serve é para perder o tempo”, concluyó.