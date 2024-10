Entrega de las Centolas de Ouro: “este es un premio muy emocional”

La Festa do Marisco vive hoy uno de los días más intensos. Además de ser sábado - y festivo - razón por la que ya son muchos los vecinos y visitantes que se acercarán a la carpa de degustación para probar los diferentes mariscos que allí de ofrecen, esta tarde tendrá lugar la gala en la que se entregan las Centolas de Ouro a partir de las ocho de la tarde en el auditorio del municipio.



Este año los galardonados son Jacobo Aguín, la Cofradía do Centolo Larpeiro, Sonsoles Ónega y Manu Baqueiro, actor nacido en Madrid pero con un vínculo muy estrecho con Galicia y, más concretamente, con O Grove. “Para mí es uno de mis lugares, junto con Malpica y Raxó”, señala Baqueiro quién indica que cuenta con una casa en la localidad a la que, siempre que sus compromisos se lo permiten, se escapa para disfrutar junto con la familia y amigos.



Si tiene que escoger sus sitios favoritos de la villa los tiene claros: el primero es la playa de As Pipas, en dónde cuenta que pasea por las mañanas, ya que se encuentra muy cerca de su vivienda. Otro de los sitios que no fallan en sus días de “peregrinaje”, como él dice, es el Náutico de San Vicente. “Visitar a Miguel y tomar algo allí... eso siempre es un planazo”, cuenta. Además, dice que intenta no fallar a la cita con el restaurante de sus amigos Javi Olleros y Amaranta Rodríguez: Culler de Pau.



Más difícil se le hace elegir entre cuál es su marisco favorito. Finalmente escoge “una buena nécora” sin olvidarse, dice de las centollas e incluso de los chipirones de las ría “que aunque no sean marisco me encantan”.

Más actividades



Pero la Festa do Marisco ofrece para hoy y para mañana mucho más que la entrega de estos premios. Así, por ejemplo, para esta jornada está prevista la regata de dornas a remo, actividades infantiles en la Praza do Corgo o los conciertos de La Pegatina, Terrae y Manu Tf. A partir de las once y media la asociación Cantodorxo celebrará una Noite Meiga con una gran queimada.



El domingo, las carpas de degustación volverán a abrir, esta vez solo en horario de mañana para despedirse hasta el año próximo. A las ocho está previsto el concierto de la coral polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove.