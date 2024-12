¿Por qué hay escasez de vieira en la Ría de Arousa?

Las vieiras que la flota está extrayendo de la Ría de Arousa en la presente campaña nacieron hace tres o cuatro años y parece que no fue un buen momento para la natalidad de este molusco. ¿Por qué? El biólogo de la Cofradía de Cambados, Carlos Mariño, no quiere aventurarse a falta de un estudio histórico y concienzudo sobre los diferentes factores que han podido influir en que esta “cosecha” esté siendo tan mala con respecto a las últimas, con capturas diarias tan escasas que es probable que no haya suficiente para toda la demanda navideña. Y es que a diferencia de otras, el control de esta especie se limita a los muestreos previos a cada campaña y a la observación de recurso de talla comercial, que es de 11,5 centímetros en adelante, aunque la talla mínima legal es de 10.



En todo caso, plantea la hipótesis de que sea cosa de los avatares propios de la reproducción natural de los bivalvos, así como en el campo una granizada puede acabar con la producción del año. Porque otras causas externas, como puede ser alguna patología, la da prácticamente por descartada ya que en los sondeos “non vimos unha mortandade alta específica”, no apareciendo gran cantidad de conchas vacías.

Fluctuaciones habituales

Así las cosas, Mariño apuesta por que no se dieron las condiciones para que los nuevos nacimientos salieran adelante, pues además “son especies cuxa vida depende moito das condicións oceanográficas nas primeiras fases. De feito, nos moluscos non sorprende que haxa fluctuacións tan grandes dun ano para outro porque no periodo larvario son máis sensibles aos cambios ambientais, botan como 20 días flotando na auga”. Y es que viendo los ejemplares de los últimos años no observaron problemas en las gónadas que puedan sugerir que la vieira estuviera teniendo problemas de reproducción.



Tampoco se aprecia un aumento de las poblaciones de depredadores (pulpo, estrellas de mar, etc.) y achacarlo a una sobreexplotación pesquera del recurso parece no tener sentido al tratarse de una pesquería regulada y teniendo en cuenta que el número de embarcaciones autorizadas es similar de año en año. Podría tratarse de un problema de furtivismo, pero tampoco puede constatarlo.



El biólogo también tiene la experiencia de los bivalvos del marisqueo a pie y a flote, donde sí hay un seguimiento casi constante sobre las poblaciones y pueden saber con un año de antelación si hay un buen reclutamiento de almeja, lo que serían los datos de natalidad en las personas. De hecho, existen estadísticas desde hace 70 u 80 años que muestran esas fuertes variaciones, de “dientes de sierra”.

Demanda de estudios propios

Entonces, si la vieira parece fértil, ¿qué ha podido pasar para que su descendencia no haya crecido? El experto insiste en su sensibilidad a las condiciones ambientales y señala la posibilidad de una mortandad larvaria por “circunstancias que poden ser diversas, dende unha temperatura moi alta da auga ou outras, como fortes temporais”.



Para saberlo con certeza sería necesario realizar un seguimiento como en el marisqueo, obteniendo datos de desove, las condiciones medioambientales, cruzar datos meteorológicos, etc. Y así establecer correlaciones y conclusiones. De hecho, el biólogo del Pósito reconoce que “hai anos” que lleva demandando algo así para la vieira.

ASP

Con todo, también reconoce que la situación actual le ha extrañado, pues esta siendo de las peores campañas que se recuerdan, pero también destaca otro hecho importante, y es que los últimos años están siendo muy tranquilos sin grandes trastornos ante la presencia de niveles bajos de la toxina ASP –hay un tope para comercializarla y por ella es obligado eviscerar el molusco–. Años atrás provocaban campañas más irregulares e incluso, alguna vez, llegó a impedir que Cambados llegara a tiempo para vender en Navidad, una fecha fundamental para la economía de los marineros.



Poco más de mil kilos

Las cofradías de Rianxo y Cambados volvieron a salir ayer a faenar y en la capital del albariño nuevamente se descargaron poco más de 1.000 kilos en el puerto de Tragove. Cabe recordar que se produjo un cambio de zona, pasándose a la de A Pobra, la III.2, para intentar tener más suerte, pero la situación parece no haber mejora lo suficiente. Ya los muestreos previos realizados por su pósito señalaban que había entre un 70 y un 80% menos de molusco de tamaño comercial que en anteriores y el pronóstico se cumplió ya el primer de salida, el pasado lunes.