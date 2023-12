El estado de O Cantiño y el parking subterráneo irán al Parlamento

La reforma y reparación integral del paseo de O Cantiño en A Illa de Arousa, así como el eterno proyecto de construir allí un parking subterráneo, irán a debate al Parlamento de Galicia. El PSOE ha registrado una proposición no de ley con la que buscan que el grupo popular, en el gobierno autonómico, se posicione formalmente a respecto de estas reiteradas demandas del Concello de A Illa.



La iniciativa fue presentada este mediodía durante una visita a la zona por el alcalde, Luis Arosa, y el diputado socialista Julio Torrado. El regidor defendió que, de esta forma, “xa que non reciben a ninguén” en el ejecutivo gallego, “alomenos que respondan por escrito” y muestren públicamente la posición con respecto a este paseo marítimo, declaró.



Una demanda y un problema

La propuesta de construir un parking subterráneo en O Cantiño no es nueva, pero la demanda se ha revitalizado con la llegada de Arosa a la Alcaldía. Era una idea que prácticamente había quedado en el olvido pero que el regidor considera fundamental para canalizar los elevados picos de visitantes que registra la localidad en verano, que llega a quintuplicar en algunas jornadas la modesta población de 5.000 habitantes. El socialista, además, ha encontrado en el subterráneo sí respaldado para Portonovo el argumento para pedir el mismo trato para A Illa, ya que si en la obra es posible técnica y presupuestariamente en Sanxenxo, no ve motivo para, al menos, no estudiarla para la localidad isleña. Es por ello que los socialistas temen que el silencio de la Xunta sobre esta petición insular lo sea por estar ante dos gobiernos de color político diferente.



No obstante, más allá de la vieja demanda de aparcamiento, O Cantiño acumula en los últimos meses varias incidencias urgentes relacionadas con el colapso del firme, hundimiento y aparición de agujeros, debido a la erosión del mar sobre el fondo de la estructura. Aunque la administración gallega actúa reparando puntualmente estas averías, para el PSOE es evidente que la infraestructura, el paseo que acoge las grandes fiestas gastronómicas del verano en pleno centro, necesita más que un “lavado de cara”. Una reforma en profundidad por la que, llegada la hora, bien valdría detenerse en el estudio de una solución que conjugase la petición del estacionamiento subterráneo, añaden.



No parece cuestión fácil, ni barata, pero el gobierno de A Illa lo va a intentar, al menos, por la vía política. El BNG ha presentado enmiendas a los presupuestos de la Xunta incluyendo, entre otros, la reforma de esta fachada marítima y el PSOE la lleva ahora a O Hórreo.