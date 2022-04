¿Estafa en A llla? ¿Quién pide fondos para la Cofradía da Virxe do Carme?

A Illa registra desde hace días una petición de fondos puerta a puerta y por la calle para una supuesta “Cofradía da Virxe do Carme” de la que, si embargo, ninguna entidad oficial tiene conocimiento.





La comisión de fiestas y el Concello hacían público un comunicado este martes alertando de que nadie conoce para qué se están pidiendo estos fondos, por lo que piden a los vecinos que extremen la prudencia. Estas peticiones de fondos no han sido promovidas ni por la comisión de fiestas, “nin pola Cofradía, nin pola parroquia de San Xulián, nin polo Concello, para recaudar para as devanditas festas, de aí a sorpresa cando tivemos coñecemento disto”, alertan desde el grupo habitual de organización de los festejos.





Además, a ninguno de estos organismos oficiales o legalmente constituidos les consta “a creación dunha entidade nova legalmente constituida”, de ahí que insistan en el mensaje de cautela a los isleños.





“Nos próximos días si empezará a tradicional recadación porta a porta para as festas do Carme 2022 por persoas colaboradoras da comisión”, explican. Todos los vecinos podrán identificar el verdadero petitorio “porque son donacións absolutamente voluntarias na propia dación e contía, e sempre se lles entregará un recibo co logotipo, nome e CIF da propia comisión de festas que vén desenvolvendo a actividade organizadora nos pasados anos”.





La comisión de fiestas se desvincula así por completo de la petición de dinero hecha estos días atrás en A Illa.