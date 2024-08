Estos son los nuevos valedores del Capítulo Serenísimo do Albariño, que este año investirá Alfonso Rueda

Este año, Alberto Núñez Feijóo no ejercerá como Gran Mestre en los actos del Capítulo Serenísimo do Albariño porque una reciente operación le exige reposo. Será la primera vez que falte a su cita del primer domingo de agosto con Cambados y será sustituido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "como es tradición", según el canciller de la orden, Pedro Piñeiro, que esta mañana, junto a otros cofrades, dio a conocer la nómina completa de Donas y Cabaleiros de la LXXII Festa do Albariño de Cambados. No faltará el hermanamiento que, como siempre, se celebra mañana sábado y que este año volverá a ser doble, pues se hará con la Confraria dos Vinhos do Douro, de Portugal, y con la Encomenda do Cocido de Lalín.

En la lista de nuevos valedores del albariño, a la ya anunciada bodeguera de Rectoral do Umia, Myriam Vázquez Vázquez, se suman la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; también Luis Sánchez-Merlo, abogado y economista que, entre otras cosas, fue director general en el Ministerio de Relaciones con la Comunidad Europea y secretario general de la Presidencia del Gobierno entre 1981 y 1982. La lista la completa el viticultor y socio fundador de Bodegas Martín Códax José Ramón Villanueva Piñeiro.

Resto de reconocimientos

En cuanto al resto de reconocimientos, este año recibirán la Folla de Prata: Josema Azpeitia Salvador (periodista gastronómico), Francisco Bello Bello (presidente de la Asociación Agraria Galega, Asaga), Hernando Gómez Buceta (viticultor de Condes de Albarei), Xosé Manuel Merelles Remy (director de la Axencia de Turismo de Galicia), Inés Castro Mougán (bodeguera de la firma Vionta), Laura Portas Núñez (periodista y escritora cambadesa que acaba de publicar su primera novela), Antonio Sanz Olmedo (Gran Mestre de la Confradía de Ribera del Duero) y Pitusa Vidal Cabanillas (nieta del "poeta da raza" y una de las grandes protectoras de su legado).

En el apartado de Albariñenses de Honra, los designados este año son la Confederación de Empresarios de Galicia (lo recogerá su presidente, Juan Manuel Vieites) y Canal Rías Baixas por "su gran apoyo al sector del vino". Y en el de Xóvenes Albariñenses, que reconoce a elaboradores, viticultores, técnicos y miembros de firmas de la DO Rías Baixas, este año lo reciben: Miguel Alonso (bodega Caveiral, en el Condado de Tea), Susana Gulín Martínez (Altos de Torona, en O Rosal) y Eduardo Viéitez Martínez (Fefiñáns, O Salnés).

El acto se desarrollará en el Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns y después del gran desfile de representantes de las cofradías amigas y hermanas del Capítulo procedentes de otros puntos de España, Portugal y otros países y que este año son 46. Este es un momento de gran expectación, pues el paso de los cofrades con sus coloridos uniformes y estandartes reúne a un importante público. Su salida será sobre las 12:30 horas desde el Auditorio municipal y el alcalde de Cambados y Cabaleiro, Samuel Lago, ha confirmado su asistencia

Desde que recibió la capa albariñense, en 2022, no ha faltado, reestableciendo las relaciones entre el Capítulo y Concello, enturbiadas unos años atrás por la aspiración municipal de que el acto sea más abierto al público en general, en la misma plaza y no en el interior del histórico inmueble. Preguntado al respecto en la entrevista concedida a Diario de Arousa para su especial de la Festa do Albariño, el regidor declaraba: "Vou asistir aos actos sempre que sexa invitado, aínda que teñamos puntos de vista diferentes nalgúns aspectos e mantemos viva a reivindicación, tamén é certo que o Capítulo é parte intrínseca da Festa e eu como representante do pobo penso que debo participar. A confrontación non é a vía de solución das discrepancias".

El acceso está reservado a personas con invitación y el canciller insistía esta mañana en que se trata de una cuestión de espacio, además de destacar que están a disposición de cualquier persona interesada en conseguirla solicitándola y además, en ese momento "si hay aforo suficiente, se puede entrar sin problema", añadió. Preguntado también sobre el apoyo del Concello, Piñeiro señalaba que "unos años ha colaborado más y otros menos, pero siempre ha colaborado".

La orden, que ha investido a presidentes de gobiernos, príncipes hoy reyes, científicos, artistas, escritores, etc. de talla internacional, cumple este año 55 veranos, aunque fue en 1970 cuando se constituyó como asociación. En esta ocasión, no contará con Núñez Feijóo para realizar el rito mediante el cual se inviste a los nuevos miembros del Capítulo. Una operación urgente a causa de un desprendimiento de retina le impedirá estar, pero "sí estará presente con su corazón y brindará en Madrid con buen vino albariño como Gran Mestre del Capítulo que es", explicó Piñeiro. Este explicó que en este caso, "como es tradicional", ejercerá el presidente gallego, Alfonso Rueda.