Europa reconoce como marca la Festa do Albariño ante el polémico evento de Vilanova en Alemania

La marca patentada Festa do Albariño tiene vigencia más allá de las fronteras de España y así lo avala la oficina comunitaria de marcas. Para el bipartito es una buena noticia, pues le da la razón en la polémica abierta por el Concello de Vilanova cuando en 2020 organizó sin su permiso, como titular del nombre, una fiesta con la misma denominación en Cuxhaven (Alemania). Ambas instituciones colaboraron en una edición anterior, cuando Pode estaba en el gobierno cambadés y, de hecho, su líder, ya en la oposición, se prestó a ayudar en esta segunda.



Cambados tomó medidas para “protexer” la marca por el “temor” de que “puidera desvirtuarse o prestixio da emblemática festa” con una celebración fuera de su control. Así, acudió a este organismo que primero rechazó su petición y luego aceptó sus alegaciones indicando que las pruebas aportadas son “suficientes” para acreditar que la fiesta tiene “suficiente distintividade para ser considerada como marca”. Según fuentes municipales, toma en consideración “documentos claves” como la concesión del título de fiesta internacional, su historia y su presencia en la lista de ferias españolas. “A proba do uso presentada é o suficientemente convincente como para concluír que se da un carácter distintivo adquirido”, añade.



Para el alcalde, Samuel Lago, y el edil de Cultura, Tino Cordal, la decisión “deixa as cousas claras” de que “o único lexitimado para utilizar a marca Festa do Albariño é o Concello de Cambados” y “pon a cada quen no lugar que lle corresponde”, manifestaron, enviando un mensaje a José Ramón Abal Varela y al alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, que siguieron adelante con la cita a pesar de las advertencias cambadesas.