La Festa da Vieira de Cambados despacha cerca de 15.000 raciones en su vigésima edición

La Festa da Vieira de Cambados cerró ayer su vigésima edición con gran éxito de asistencia. Desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la noche, miles de asistentes pasaron por la carpa gastronómica instalada en A Calzada. En total, la organización, liderada por la Cofradía, en colaboración con el Concello, despachó unas 15.000 raciones de vieira, cumpliendo las expectativas iniciales más optimistas.



De hecho, se registraron importantes colas durante todo el fin de semana para hacerse con alguno de las elaboraciones: empanada de vieiras, vieira tradicional al horno, arroz meloso de vieira y volandeira y vieira crocante con crema de calabaza especiada. Esta última, más novedosa, despertó gran interés entre los comensales, que se interesaron por la receta de la crema, elaborada por el cocinero cambadés Miguel Mosteiro.



En esta vigésima edición, la Viera estrenaba formato. Las foodtrucks se sustituyeron por una carpa organizada por puestos, en los que se sirvieron las distintas preparaciones, acompañadas de vinos de la bodega Martín Códax. Un cambio de modelo considerado como un acierto por los organizadores, a tenor del resultado.



Además de la oferta gastronómica, la XX Festa da Vieira propuso numerosas actividades, como muestras de cocina y música a cargo de A Banda do Sequío, Take it Easy, Óscar Ibáñez & Tribo, Dani Barreiro y la Orquesta Pontevedra.