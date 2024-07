La Festa do Albariño está lista para arrancar y ofrecerá una jornada familiar como aperitivo

La Festa do Albariño dará mañana inicio a una nueva edición y ya van 72. El Concello y el Consello Regulador lo tienen todo preparado para dar mañana el pistoletazo de salida con el pregón inaugural, a cargo de Victoria Oubiña, “A laranja”, y la apertura de las 42 casetas donde 44 bodegas ofrecerán vinos con DO Rías Baixas hasta el domingo. No obstante, el programa municipal ofrece hoy un aperitivo, para abrir boca.

Más concretamente, habrá una jornada de juegos tradicionales en la Praza do Concello, de 11 a 14 horas, y por la tarde, a las 20 horas, la escalinata de San Tomé será escenario de un espectáculo de acrobacias y malabares con “Tom e Son”. A la noche, a las 21 horas, la Praza Alfredo Brañas acogerá un concierto con Dj Lordallo.



El momento más esperado llegará mañana miércoles, cuando se abran la casetas de A Calzada. Esta es una de las partes organizada por el Consello Regulador, como la Cata Concurso Rías Baixas Albariño, que cumple 36 ediciones y de la que saldrá el mejor albariño de 2023, llevándose la Medalla de Ouro de la fiesta, que también concede una Prata y un Bronce.



Fuentes de la entidad indican que finalmente son 61 las bodegas participantes, lo que supone un número superior respecto a la pasada edición. Como siempre, la selección se realizará en el Parador, en las catas Prima, de la que saldrán 12 elegidos, y la Derradeira, con los tres galardonados.

Reputados expertos

Para llevar a cabo esta importante tarea, el Consello cuenta con un panel de cata integrado por expertos pertenecientes al suyo interno y diez externos. En esta ocasión son: Manuel Martín, periodista especializado en vinos; María Jesús Hernández, socia fundadora de la revista Planeta Vino y coordinadora de la Guía de vinos Proensa; Ziyang Zhang, director y catador de apoyo en Guía Peñín, además de consultor y educador; Isabel León, miembro del equipo de cata y contenidos de la plataforma de vinos Bodeboca (Madrid) y responsable del área de Galicia y grandes cuentas; Andrés Amor, director general en Food & Wine Consultant y profesor en Cessa, consultor de restaurantes y embajador de la DO Rías Baixas en México; Luis Vida Navarro, freelance y colaborador habitual de la revista Sobremesa, un profesional especializado en la cultura del vino como formador, escritor, periodista y comunicador; Josep Gallego, coordinador de Vinos y Catas Verema y miembro del equipo de catas Terroir a Ciegas (Valencia), ganador de la quinta edición del Campeonato de España de Cata por equipos; Álvaro de Miguel, vicepresidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y miembro de la Unión Española de Catadores (UEC); Javier Caneja, sumiller del restaurante donostiarra Narru, y Agustín Navarro, jefe sumiller del hotel Finca Cortesín (Málaga).



También vuelve el Túnel del Vino de Peña, que cumple trece años. Abrirá sus puertas el jueves y el viernes y el sábado, pero solo de mañana Este año el precio ha subido a los 25 euros para asumir el incremento de costes y, como siempre, habrá un equipo de sumilleres para guiar la cata, pues se podrán evaluar más de 150 marcas de 70 bodegas, pudiendo probar todo el espectro de elaboraciones del universo Rías Baixas, de monovarietales de albariño, a tintos, espumosos, sobre lías, etc.