Fitur evidencia la fractura política en O Salnés y un posible regreso de Durán si se "arreglan cosas”

Los alcaldes de O Salnés siempre han dado muestras de unión en las presentaciones de Fitur a pesar de las diferencias ideológicas, pero la moción de censura del PP y los independientes que el martes arrebató la Presidencia al PSOE ha dejado este año dos importantes fotografías.



Por un lado, la evidencia de la fractura y que los socialistas van a dar la batalla, pero política, porque “probablemente” renuncien a la vía judicial. Y por otro, un acercamiento de Vilanova, con la asistencia de su alcalde, Gonzalo Durán, al acto, cuando ahora está en otro geodestino, Mar de Santiago. De hecho, parece que no cierra la puerta al regreso porque dijo: “De momento, mientras no se arreglen determinadas cosas, no estamos”, pero sin entrar en detalles de lo que, parece, exigiría a mayores pues está “feliz y encantado” con el cambio. También justificó su presencia en Madrid como “representante institucional” de esa marca fundada con Catoira, Valga y Cesures, pero no dudó en ocupar la primera fila en la presentación saliniense, guiada por el independiente José Manuel Aspérez. De hecho, argumentó que solo lo hizo por él, por la “relación muy cordial” que mantienen.

“Como en la barra de un bar”

Lo dijo en unas declaraciones centradas en reprochar la postura de los socialistas, quienes declinaron ocupar sus sillas y se quedaron de pie en el fondo del stand, en una imagen “irrespetuosa” y “como si estuvieran en la barra de un bar, sin interaccionar ni participar y encima con cara de cabreo”, clamó.



El PSOE no niega sus intenciones. Se “negaron” a sentarse con quien cometió “traición” –en referencia al cambio de bando de Aspérez–, pero también a sacarse la habitual foto de familia porque “é para quen comparte un proxecto, non con quen vén a rebentar”, expuso la expresidenta, Marta Giráldez, quien estaba con los alcaldes y concejales de Cambados, Vilagarcía y O Grove. De hecho, considera que si alguien cometió “desplante” y “falla de respecto á institución” fue Durán al marcharse “pitando” en cuanto el alcalde de Meaño tomó la palabra.



Según el vilanovés, tenía que irse porque se desplazó en coche y “tenía seis horas de viaje por delante”, pero la socialista considera que sigue enfadado con Carlos Viéitez porque “só era esperar dous minutos máis. Este é o goberno cohesionado e forte” que su sucesor, el popular David Castro, mencionó en el Pleno de su investidura, ironizó.

“Demagoxia e rebuznos”

La alcaldesa de Meis tampoco le admite reproches porque viajaron y estuvieron dos días en Madrid “con dinero público”: “Foi igual que sempre, dúas persoas por concello, os concellos que pagamos á Mancomunidade. Fala quen estivo catro anos sen contribuír económicamente ao turismo da comarca e lle fixo a competencia montando outro xeodestino, pero se senta na primeira fila. É demagoxia, como todo o que sae da súa boca”, le replicó.



Para el alcalde de O Grove, Jose Cacabelos, el vilanovés “rebuzna” y se comporta “como un neno mimado” porque el PSOE le arrebató la Presidencia comarcal en 2019, momento en que también se originó el problema con Viéitez. Cabe recordar que por aquel entonces era del PP de Meaño y se produjo una carambola que permitió al PSOE tener un representante en el Pleno comarcal que no le correspondía y que fue fundamental para la elección de Giráldez como presidenta –fue su primer mandato– y que al regidor le valió la expulsión del partido.



Para el meco, si alguien contribuye a romper el consenso es el Durán, pero además, tachó de “hipócritas” a los populares e independientes, recordando que en cinco años de mando socialista, sus alcaldes “non reprocharon nada e votaron a favor en todo”. También se quejó la expresidenta de que si tanto “fracaso” había en su gestión y era necesaria la moción de censura, porqué se “falou dos éxitos da comarca?” en Fitur. Y sobre la presentación de Aspérez, con la estrategia y material que había dejado ella, dijo que “foi triste e escura, parecía un funeral”.



Para los del puño y la rosa estas apariciones de Durán en el acto de Fitur y en el Pleno del martes no son casualidad. Mantienen que está detrás de su desalojo. Sin embargo, él no hace más que negarlo: “Yo no he organizado nada”, declaró. También dijo que cuando él fue presidente representó a la comarca “con dignidad”. El último mandato lo hizo en funciones, sin que los socialistas hicieran movimiento alguno contra su gobierno. En aquella etapa hubo un empate entre PP y PSOE para la Presidencia porque ninguno acudió a la sesión de investidura con un pacto en firme con los independientes.