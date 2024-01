El PSOE intenta frenar “in extremis” la moción de censura en la Mancomunidade do Salnés

El PSOE interpuso esta mañana el recurso contencioso administrativo contra el Pleno de la moción de censura del PP en la Mancomunidade do Salnés, interesando además, medidas cautelares, es decir, la suspensión de la convocatoria mientras no se resuelve su demanda. Esperaron hasta el último momento por estrategia procesal y como no llegan a tiempo –la sesión es mañana a las 12 horas–, han pedido el pronunciamiento de la secretaria comarcal, que tome la decisión de si “unha vez solicitadas as medidas cautelares, procede ou non celebralo”.



Su propósito es que la entidad no vote la moción de censura invocada por los populares para convertir a David Castro en presidente “habida conta da presentación do recurso” y “mentres non se resolve a cuestión de fondo, pois entendemos que a celebración do Pleno sen esperar á resolución xudicial podería causar prexuízos irreparables”. Así lo indicó la presidenta comarcal, Marta Giráldez, en compañía de los alcaldes de A Illa y Cambados, Luis Arosa y Samuel Lago. Ellos tres y los otros dos regidores socialistas miembros de la Comisión Executiva firman el escrito presentado ante la Secretaría y en el que adjuntaron el justificante de presentación del contencioso. Giráldez también explicó que han esperado casi dos semanas desde la presentación de la moción de censura por “recomendación do avogado, pero en todo caso, está dentro do prazo legalmente establecido”, defendió.



La autoridad judicial suele tardar escasos días en pronunciarse sobre medidas cautelares y ahora la pelota está en el tejado de la funcionaria comarcal. Cabe recordar que el principal argumento de los socialistas es que la moción no tiene cabida al no aparecer expresamente mencionada en sus estatutos y refieren otros casos, aunque también han reconocido que no es fácil, pues ha sido una cuestión controvertida en los tribunales y con diferentes finales. Por su parte, el PP, que consiguió la mayoría de 14 vocales, arrebatándole el apoyo del independiente de Meaño y llave de gobierno, José Manuel Aspérez, y volviendo a acoger en su seno al alcalde meañés que expulsó en su día, Carlos Viéitez, se ampara en una mención que se hace a la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se recoge esta herramienta.

La vicepresidencia, al juzgado

Es tal su confianza, que este fin de semana anunció que la portavoz de Cambados, Sabela Fole, será la vicepresidenta comarcal. Para la alcaldesa de Meis ha sido algo “prematuro e falto de asesoramento porque entendemos que non procede esta elección neste mandato”. Como ya defendió estos días, el artículo 4 de los estatutos señala que este cargo será elegido en la “misma sesión extraordinaria” de la elección de la Presidencia y eso fue en el mes de junio. “É ben claro e contundente”, añadió la regidora, y por eso, en caso de prosperar la moción y hacerse, también lo recurrirán ante los tribunales. Asimismo insistió en que, en este escenario, los socialistas dejarían el gobierno “coa cabeza ben alta, co orgullo de ter traballo arreo polos intereses dos veciños desta comarca, únicamente e exclusivamente, non por intereses persoais para nós nin para os nosos concellos. Creo que outros non poden dicir o mesmo”, sentenció.