Los flecos pendientes de la reforma de la Praza de Fefiñáns quedarán para finales de año

La reforma urbana de Fefiñáns sigue pendiente de algunos flecos para su finalización. Lo más visible son los tubos de las luminarias para los bancos del entronque con la Avenida de Vilagarcía y lo menos, la renovación del pavimento de la alameda. El Concello mantiene el plan inicial de ejecutar esta parte con bajas resultantes de licitaciones de otros proyectos, en concreto de unos referentes a saneamiento, avanzó el concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela. También que no será pronto, pues no quieren interferir en las terrazas de los dos establecimientos de la alameda: “Como é habitual e incluso xa se fixera no meu anterior mandato, esperaremos a que pase a época forte para á hostalería”.



Según el edil, será a finales de año porque, actualmente, con el boom turístico de la comarca, el movimiento de visitantes se registra “entre marzo e outubro”.



Lo mismo sucederá con la sustitución de los adoquines de la Praza de Rodas por losas de piedra, porque es uno de los puntos de mayor concentración de terrazas del conjunto histórico por metro cuadrado.

La obra está adjudicada desde el pasado verano, pero cuando la empresa iba a empezar detectó que el proyecto no contemplaba la aplicación de una solera previa y esto hacía aumentar su valor. A pesar del retraso, una prórroga general dada por la Diputación evitó perder los 50.000 euros concedidos del antiguo Plan Concellos para la obra, No obstante, el plazo finaliza en octubre de este año, así que tampoco casa con sus planes y la van a incluir en el próximo programa provincial de ayudas, que con el nuevo gobierno de la Diputación se llama +Provincia.



Abal Varela explicó que en los próximos días comunicarán qué otros proyectos se financiarán a cargo de este programa que dejará algo más de un millón de euros en Cambados, sumando sus diferentes líneas (inversiones en obras, empleo, etc.).

Los 50.000 euros de Rodas, para otra actuación

También aseguró que aquellos 50.000 euros no se perderán, pues van a solicitar una modificación del destino de la subvención para otra actuación que se precise. El objetivo del socio de Pode en el cuatripartito es que no pase como en la reforma urbana de la Praza de Fefiñáns. Quedó incompleta y el Concello perdió la parte correspondiente a esos flecos pendientes por incumplir el plazo de ejecución de la obra. Es decir, algo más de 30.000 euros a los que hay que sumar los 11.000 euros que se había ahorrado de la baja en la licitación y que iba a recibir igualmente de la Diputación.



Esta pérdida generó críticas incluso del propio Abal, quien acusó a sus actuales socios de una mala planificación. El dinero procedía del Plan Concellos 2021 y el proyecto se retrasó bastante por los permisos necesarios para actuar en esta zona protegida y sobre todo por la recuperación de la escalinata. Se pidió una prórroga, pero fue denegada.