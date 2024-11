La flota espera una volandeira de “máis calidade” que en la campaña anterior

La campaña de la volandeira arranca hoy en la Ría de Arousa, aunque todo apunta a que la flota esperará al lunes para salir a faenar. Desde la Cofradía de Cambados, principal puerto de descarga, calculan la participación de unas 40 embarcaciones y las expectativas son positivas porque la impresión dejada por los muestreos es que el recurso presenta “mellor calidade que o ano pasado, está máis grande e máis gorda”, expuso el patrón mayor, Alejandro Pérez.



El sector mantuvo una reunión el pasado miércoles donde, en esta ocasión, se acordó no reducir los topes marcados por el decreto del plan de gestión, publicado el pasado martes por la Consellería do Mar. Así las cosas, será de 50 kilos por tripulante embarcado con un máximo de 150 por barco y día.



Sí repite el establecimiento de un precio mínimo, que se mantiene en dos euros el kilo con el compromiso de devolver el lote al mar si no lo alcanza en la subasta de la lonja. No obstante, esta circunstancia se ha producido en el pasado únicamente en un par de ocasiones, según Pérez.



Los muestreos realizados estos días por el biólogo del Pósito fueron lances más cortos y destinados a comprobar la situación respecto a las biotoxinas, pero sirvieron para hacerse una idea de la situación. “Segundo as impresións do experto, e así se viu nalgunhas imaxes que mostrou, en todos os lances que fixo había un marisco de mellor calidade que o ano pasado, máis grande e máis gordo”, expuso el patrón mayor.



No obstante, no fueron suficientes para hacerse una idea en cuanto a cantidad, también porque el mar permanecía bastante revuelto por el mal tiempo de días pasados. Así las cosas, habrá que esperar a que la flota se eche al mar. No obstante, Pérez estima que será una campaña normal, como la del año pasado que “foi boa”, pues la de 2022 fue “excepcional”. De momento, la faena empezará por las zonas III y IV, quedando la I y la II pendientes para próximos muestreos.



La campaña permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2025 y está dirigida a las flotas del bou de vara y bou de man. El primero es un arte que únicamente está autorizada para la Ría de Arousa y que es la empleada mayormente para la volandeira. Sin embargo, en función del día y las circunstancias, pueden sumarse barcos de otras, pidiendo un cambio de modalidad. De hecho, también se espera la participación de barcos autorizados para el rastro sen dentes, comúnmente conocido como “talibán”.

Esto también sucede en otros recursos, como la vieira, que será la próxima campaña importante a iniciar. Todavía no se han realizado muestreos, pero el patrón cambadés avanza que hay barcos del bou de man que ha trasladado su interés en sumarse este año porque “as previsións do choco non son moi optimistas”.



Calcula Pérez que una media de 40 barcos diarios descargarán en la lonja cambadesa en estos días. La campaña del año pasado en la Ría supuso 266.378 kilos.