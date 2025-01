Fole se presentará a la reelección como presidenta del PP de Cambados y por ahora no hay otros candidaturas

La actual presidenta de la agrupación local del PP de Cambados, Sabela Fole, se presentará a la reelección en el próximo congreso del partido. Por el momento no se han presentado otras candidaturas, pero tampoco se esperan sorpresas.



Fole es la líder de los conservadores desde el año 2022, cuando fue nombrada como candidata a la Alcaldía cambadesa a las elecciones de 2023. En estos comicios mejoró los resultados con respecto a la anterior cita y recuperó el octavo concejal en el Pleno municipal. No obstante, no logró devolver la mayoría absoluta que el PP perdió en 2015.



La presidenta local entró en la Corporación municipal en el año 2019 como número dos del exalcalde Luis Aragunde.



El congreso cambadés se celebrará el 22 de marzo, según el calendario aprobado por el comité ejecutivo del PP provincial hace unos días. Su presidente, Luis López, expresó que “é o momento idóneo para afondar e reforzar as cuestións internas do partido, xa que existe bastante tranquilidade no eido electoral tras dous anos moi intensos nos que houbo catro convocatorias que, afortunadamente, se saldaron todas elas con rotundas vitorias froito do traballo colectivo e da cercanía coa xente”.