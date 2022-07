De Francia a Cambados con vinilos y champán para deleitar a varias Estrella Michelín

Cambados podrá presumir el próximo fin de semana de ser una de las paradas europeas –y no son muchas–del célebre productor de champán Emmanuel Lassaigne. El francés, una eminencia en el sector, desembarcará el domingo en Cambados de la mano del enólogo del municipio José Aragunde. Lo hará para –como explica el propio cambadés– protagonizar una fiesta con amigos en la que se degustarán los champanes de su marca y se escuchará buena música.



El evento es muy exclusivo, dado que Lassaigne solo lo ha realizado hasta el momento en este formato tan particular en la ciudad francesa de Troyes y en la capital danesa, en Copenhague. Ahora es el turno de Cambados. Será el domingo en el Pazo de Ulloa desde las ocho de la tarde y hasta las doce de la noche y se prevé que participen alrededor de 150 personas del mundo de las bodegas y varias Estrella Michelín. Participantes que no solo serán a nivel gallego, sino que llegarán de diferentes rincones de España. Además de la cata de sus productos de Vignes de Montgueux tan exclusivos y famosos a nivel mundial Emmanuel Lassaigne es “un apasionado de la música”, como relata su amigo José Aragunde. “El toca el saxo y le encanta la música, de ahí que también vaya a traer unos vinilos y a pinchar”, explica el cambadés.



Al evento ya han confirmado su asistencia cocineros galardonados como Yayo Daporta, Pepe Vieira, Maruja Limón, Culler de Pau y un largo etcétera. “Son hosteleros y también bodegueros que usan sus vinos, que los conocen. Será un evento muy bonito”, manifiesta Aragunde.



Ayudado de un entorno inmejorable como es el Pazo de Ulloa el acto se aderezará con una mesa de quesos a cargo de la Quesería Valladares. Además el cocinero cambadés Yayo Daporta “pondrá un punto con ostras para degustar, para que se puedan bañar con champán” y también habrá otra mesa con jamón al corte. Aragunde también confirma que la fábrica cambadesa Real Conservera también ofrecerá sus mejores productos. Será, como bien explica el anfitrión, una tarde-noche entre amigos del sector y conocedores de la calidad de los productos que se ofrecen en la que la música también tendrá un protagonismo particular. Un evento que coloca aún más a Cambados en el mapa gastronómico.