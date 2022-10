El gobierno local de O Grove aprueba en solitario las cuentas de 2022 entre críticas de la oposición

El Pleno del Concello de O Grove dio luz verde este martes a los presupuestos para el año 2022 con los votos a favor de los miembros del gobierno local, mientras que toda la oposición rechazó la propuesta.





En una sesión extraordinaria presidida por la teniente de alcalde, Ángeles Domínguez, debido a la ausencia del regidor, se aprobaron unas cuentas que ascienden a casi 12 millones de euros. Domínguez explicó que se produce un incremento por la participación de ingresos del Estado y por la incorporación de las partidas de la Festa do Marisco, que no se pudo celebrar los dos últimos años. Además, destacó que no se han ejecutado subidas en ningún impuesto ni tasa municipal.





En cuanto a los gastos, señaló que el personal supone el 45 %, además de resaltar un importante aumento en las partidas destinadas al consumo de energía. Las inversiones registran una subida prevista para actuaciones urgentes. También resaltó que el Concello “non está en bancarrota” tras amortizar 3,7 millones de deuda en los últimos seis años y dejar la cifra en 4,2 millones.





Aunque pidió disculpas por “traer tan tarde” el presupuesto, la oposición afeó este hecho. El portavoz de Esquerda Unida, José Antonio Otero, criticó que “debería darlles vergoña. Isto non é un orzamento, é unha rendición de contas.” Su homóloga del PP, Beatriz Castro, dijo que “é o fiel reflexo da súa xestión. Van a salto de mata”. David Torres, del BNG, incidió en que las cuentas “chegan tarde e mal”.