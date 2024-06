Guardia Civil y Policía Local intensificarán su colaboración en Sanxenxo este verano

El salón de plenos del Concello de Sanxenxo acogió esta mañana la Junta Local de Seguridad que estuvo copresidida por el alcalde, Telmo Martín, y el subdelegado del gobierno, Abel Losada. Durante el encuentro —en el que estuvieron representados la Guardia Civil, Policía Local, Emerxencias de Sanxenxo y la Policía Autonómica— se abordó, entre otras cuestiones, el dispositivo de seguridad para la campaña estival, así como los refuerzos en los distintos cuerpos durante los meses de julio y agosto cuando Sanxenxo incrementa de forma notable su población, pasando de unos 18.000 habitantes a más de 100.000.



Tras la reunión, el alcalde destacó la “boa disposición e a colaboración” por parte de la Subdelegación del Gobierno. Por su parte, el representante estatal, Abel Losada, incidió en que los datos de infracciones del último cuatrimestre “mostran unha caída do 7,5% respecto ao mesmo periodo do ano pasado e iso é un bo sinal. Ao igual que as víctimas de violencia de xénero”. En la actualidad hay 25 mujeres en el sistema “VioGén” y ninguna de ellas está cualificada como de riesgo extremo.



Durante la junta local también se abordó el seguimiento del plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y su entorno. El subdelegado pidió la colaboración del Concello para difundir este plan entre las ANPA del municipio para que participen en las charlas sobre entornos digitales y sus riesgos. Una actividad que desde 2017 realiza la Guardia Civil respondiendo a una demanda de los centros educativos y a la que también invitan a sumarse a la Policía Local.