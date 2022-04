Un hombre sufre cortes en las manos tras ser asaltado con un arma blanca en Barrantes

La Guardia Civil investiga la denuncia interpuesta por un hombre que el pasado miércoles sufrió en la calle, y a plena luz del día, un asalto con un objeto cortante que le dejó pequeños heridas en las manos cuando trató de defenderse. En principio, las pesquisas se seguían por un intento de robo con arma blanca, aunque el agresor no le arrebató nada y no se descarta que mediara una discusión entre ambos. El caso ocurrió en Barrantes (Ribadumia) y no en Cambados, como ayer se publicó por error.





Fuentes de la Comandancia de Pontevedra confirmaron que los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles cuando esta persona estaba caminando tranquilamente por la vía pública y un hombre se dirigió a él. Según relató a los agentes, no hubo a penas mediación y a cambio, el asaltante esgrimió algún tipo de objeto cortante dirigiéndolo hacia su cuerpo.





La víctima intentó protegerse de los envites con las manos, lo que le produjo pequeños cortes que no revistieron de mayor gravedad. No obstante, fue trasladada al PAC del centro de salud de Cambados donde le realizaron las pertinentes curas y habría recibido el alta poco después.





Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil del puesto cambadés, que ha abierto una investigación por un presunto intento de robo, pero tampoco están muy claras las intenciones del asaltante. De hecho, conforme pasan las horas no se descarta que hubiera mediado una discusión previa entre ambos.