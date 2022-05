El IES Vilalonga reúne en su Foro de Innovación de la Automoción a 130 alumnos de toda Galicia

Tras el parón obligado de dos años por la pandemia, el IES de Vilalonga celebró el jueves y el viernes, en el Pazo de Emilia Pardo Bazán, su IX Foro de Innovación Tecnológica de la Automoción, que reunió en la villa a más de 130 alumnos de Formación Profesional de toda Galicia. La cita, plenamente consolidada y reconocida por la comunidad educativa por su apuesta por la innovación y la investigación, sirvió para exponer vehículos de distinto tipo, desde un camión de gas hasta un tractor de última generación pasando por coches eléctricos, entrenadores virtuales de soldadura y talleres prácticos de distinto tipo. Además, se presentaron los proyectos de innovación: Coche de hidrógeno, Adaptación de motor de combustión a hidrógeno, Maquinaria de motor seccionado y funcional, Aeronave eléctrica, avatar aula virtual, Furgolonga, Kart eléctrico, Coche eléctrico y Aquamóbil.





Al acto inaugural acudieron la teniente de alcalde, María Deza; el delegado territorial de Educación, César Pérez Ares; la directora del Centro de Formación y Recursos de Pontevedra, Carmen Martínez; el director del IES de Vilalonga, Rafael Arines; el inspector de Educación, Jose Carlos Barros, y la concejala de Educación, Paz Lago. Deza aseguró que es “un orgullo” que el centro, a través de su FP de Automoción, organice “un encontro destas características” e incidió en que “é unha aposta firme pola formación do alumnado no I+D+i, clave no seu futuro profesional”. También felicitó a docentes y alumnos y les animó “a seguir experimentando e crecendo profesionalmente porque garantizaredes o éxito de calquera empresa de automoción na que traballedes”.