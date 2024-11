A Illa aumenta su alumbrado de Nadal e incluye novedades como una corona real de seis metros

Cambados encenderá el alumbrado de Navidad el próximo día 22 y A Illa lo ha programado para el 2 de diciembre. Ambos municipios introducirán novedades en la instalación de este año. Así, el isleño contará con una corona real de seis metros de altura en la Praza do Regueiro y también se sumará a la moda de las aldeas navideñas, con la instalación de algunas casitas en el mismo lugar. La capital del albariño también reeditará este modelo, este año en la Praza do Concello –reubicación que causó controversia– y no faltará su fiesta de inicio con chocolate y rosca.



Ambos municipios tienen ya colocados elementos, pero el alcalde de A Illa, Luis Arosa, advierte que aún faltan por poner y de hecho avanza que este año será más numerosos de lo habitual. Además están las novedades, como la elección de O Regueiro para el adorno “estrella” de este año, en lugar de la Praza do Concello, que tampoco quedará vacía, pues se instalará un árbol. En cuanto a esa corona gigante, será transitable y está pensada para poder sacarse fotos. Estará acompañada por unas casitas construidas por los operarios municipales en estos meses.

Los 600 Bonos de Outono del Concello y Cambados Zona Centro se agotaron el primer día que salieron a la venta



Asimismo, este año habrá techos luminosos como el que ya se puede ver en calles como Sor Aurora y en otras ubicaciones clave del municipio. Sin olvidar los más tradicionales, como los arcos luminosos en la Avenida da Ponte y otros puntos, entre otras cosas. Los belenes también volverán a estar presentes y el principal se podrá ver en el Auditorio municipal y será más grande que en anteriores ediciones.



En cuanto a Cambados, el concejal de Festexos, Tino Cordal, explicó que la fiesta de inauguración de este año será en la Praza Ramón Cabanillas, junto a la del Concello, porque ese día también se inaugurará la Aldea de Nadal que está ultimando el Obradoiro de Emprego. La ubicación de este año tras la petición de asociaciones e instituciones de no usar la Praza de Fefiñáns para todo, no ha gustado a todo el mundo, pero Cordal ha pedido paciencia hasta ver el resultado.

“Longa programación

El evento estará amenizado por la charanga Mil9 y se realiza en colaboración con la Asociación de Comercio Cambados Zona Centro y Supermercados Froiz, que “ademais patrocina outras actividades”. Y es que el encendido dará paso a una “longa programación que se estenderá até xaneiro”, aseguró el teniente de alcalde de Somos, quien la presentará en los próximos días.



Destacó su “relevancia” para “contribuír a que vecinos e visitantes consuman no comercio e na hostelería”. Con esta misma finalidad se ha impulsado con la asociación de comercio la primera edición de los Bonos de Outono, que han tenido un “incuestionable éxito”, subrayó, pues los 600 habilitados se agotaron el primer día que salieron a la venta, el pasado día 11. Cordal recordó que se trata de “impulsar” las compras de Navidad en el comercio local y que el Concello aportó 6.000 euros que suponen un retorno mínimo de 18.000 euros para los negocios locales.