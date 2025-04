Investigan a un policía de Sanxenxo por un presunto delito de malversación al quedarse el dinero de multas

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Cambados investiga por un presunto delito de malversación de fondos públicos a un policía local de Sanxenxo por, supuestamente, apropiarse del dinero de multas de tráfico. La resolución que da inicio al procedimiento judicial para la investigación de los hechos fue recurrida por parte del agente, argumentando que “no existió apropiación indebida de patrimonio público porque las cantidades entregadas para el pago de multas no llegó a incorporarse formalmente al erario público”.



Tanto el Ministerio Fiscal como el Concello de Sanxenxo, que actúa en la causa como acusación particular, impugnaron dicho recurso, que finalmente no prosperó. La Audiencia Provincial resolvió que la condición de caudales públicos corresponde a aquellos fondos que hayan llegado a poder del funcionario, sin que sea precisa una incorporación formal y efectiva a las arcas municipales. “Es evidente que cuando un particular hace pago de una multa de tráfico al agente de la policía local que ha denunciado la infracción está llevando a cabo tal abono en la confianza” de “que el agente recibe el dinero como funcionario público. A partir de ese momento, señalan los magistrados, “el dinero entregado tiene la naturaleza de patrimonio público y su apropiación constituye un delito de malversación”.



Así, la Audiencia de Pontevedra confirma el auto de diligencias previas del Juzgado de Cambados, que inicia la investigación del agente sanxenxino por un presunto delito de malversación que, en caso de tratarse de una cantidad inferior a 4.000 euros, el Código Penal contempla una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años.



En cuanto a las costas, los magistrados las declaran de oficio, pese a la opinión de Fiscalía y del Concello de Sanxenxo.